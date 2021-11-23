影／不要同時養兩隻貓！ 他秀「包圍照」哭笑不得

許多人喜歡飼養寵物，增加生活中的樂趣。或許有人認為，只要能力許可，寵物的數量就可以養多一點，讓家裡更為熱鬧。不過最近就有位日本網友，分享在家中如果養超過一隻寵物時，可能會遇到的「缺點」。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「totomaru_hanmi」最近分享一段影片。畫面中，有一隻毛皮是灰色與黑色條紋的貓咪，正賴在他的大腿上撒嬌。而他也用手撫摸著貓，畫面看起來十分可愛。

然而，此時畫面右端又跑出另一隻土黃色的貓咪，這隻貓一出現之後，就不停咬著飼主的手指，又到處探頭探腦的，最後還撲向鏡頭，似乎也很想跟飼主討關愛。但可惜飼主的手腳有限，難以兼顧兩隻貓咪，因此讓他笑稱，這就是為什麼不推薦一次養兩隻貓咪的原因。

網友看了紛紛表示「實在是太可愛了」、「這就是兩手都抓不完的幸福嗎」、「正所謂『連貓的手都想借』的狀態（註：日本俗諺，指太忙碌到騰不開手）」、「那看來要解決這個方法，只好再養一隻貓當手了」、「全身都被貓咪圍繞啊」、「我養的是狗狗，更沒辦法一次抱兩隻」。