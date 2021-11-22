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柴犬直盯漢堡大餐「求分一口」 表情太生動網笑：能當廣告圖

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友的柴柴緊盯著漢堡，顯然希望主人能分他一口。圖擷取自twitter
一位網友的柴柴緊盯著漢堡，顯然希望主人能分他一口。圖擷取自twitter

有些寵物不管多溫馴，主人教得多好，但只要美食當前，總是會難以抗拒誘惑。最近日本網友，貼出了一張他家柴犬的照片，就完全反映出這項不變的真理。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「isobe0912」最近分享一張照片，畫面中有份看起來多汁鮮美的漢堡套餐，而此時網友的柴犬正兩眼直盯著漢堡，似乎蠢蠢欲動，臉上展現出「非常想要來一口」的表情，讓他不禁笑稱這畫面都可以當作美食廣告使用了。

isobe0912表示，這隻柴柴今年一歲，當天雖然有帶著狗狗的食物一起出門，但顯然他對漢堡還是充滿著興趣。可惜這家漢堡店並沒有販售狗狗的餐點，因此最終柴柴還是只能吃主人給的飯飯。不過店家在瞭解消息之後，似乎往後有考慮開發寵物也能吃的菜單。

網友們見照則紛紛表示「感覺超好吃的汪」、「被盯上了啊」、「太可愛了吧」、「這表情真不錯(￣肉￣)」、「可以下標『誰都無法抗拒的漢堡』」、「而且在你吃的時候，狗狗的表情還會越來越哀怨，想要你分一口似的」。還有網友真的用了這照片為基底，做出一張像是真正廣告海報般的圖片。

漢堡 柴犬

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