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誤認吸塵器聲為主人開罵 吉娃娃嚇得丟掉地瓜「立正坐好」
有些狗狗天性膽小，聽到巨大的聲響容易被嚇到。一隻吉娃娃吃零食時碰到主人在用吸塵器，以為遭到責罵，嚇得放下食物「立正坐好」，讓飼主笑翻。
日本一名飼主養了三隻吉娃娃和一隻三花貓，其中棕色的「布助」（ぶーすけくん）是年紀最小的弟弟，非常喜歡吃烤地瓜。有天當牠在享用地瓜時，飼主打開吸塵器打掃，布助被機器的巨大噪音嚇到，以為遭到斥責，嚇得把地瓜丟的老遠。
いきなり掃除機かけ始めたから、びっくりして焼き芋落としちゃった…🐶— ぜんじとえびぞうとぶーすけとものこと、しろは。 (@zenebi89123) November 3, 2021
しょんぼりしてて可愛すぎる😂💕 pic.twitter.com/DDpEj9cYFa
在吸塵器開啟的這段時間，布助繃緊神經乖乖坐在原地，對被拋出十幾公分外的地瓜視而不見，不時伴隨著微微的顫抖，最後用怯生生的眼神望著飼主，似乎在問：「還不能吃地瓜嗎…？」。
網友笑稱：「誤以為被罵不敢動的樣子太可愛了」、「真是個膽小的乖孩子」、「之後得多餵牠一些最愛的地瓜當補償」。
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