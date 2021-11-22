誤認吸塵器聲為主人開罵 吉娃娃嚇得丟掉地瓜「立正坐好」

有些狗狗天性膽小，聽到巨大的聲響容易被嚇到。一隻吉娃娃吃零食時碰到主人在用吸塵器，以為遭到責罵，嚇得放下食物「立正坐好」，讓飼主笑翻。

日本一名飼主養了三隻吉娃娃和一隻三花貓，其中棕色的「布助」（ぶーすけくん）是年紀最小的弟弟，非常喜歡吃烤地瓜。有天當牠在享用地瓜時，飼主打開吸塵器打掃，布助被機器的巨大噪音嚇到，以為遭到斥責，嚇得把地瓜丟的老遠。

在吸塵器開啟的這段時間，布助繃緊神經乖乖坐在原地，對被拋出十幾公分外的地瓜視而不見，不時伴隨著微微的顫抖，最後用怯生生的眼神望著飼主，似乎在問：「還不能吃地瓜嗎…？」。

網友笑稱：「誤以為被罵不敢動的樣子太可愛了」、「真是個膽小的乖孩子」、「之後得多餵牠一些最愛的地瓜當補償」。