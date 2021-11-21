寵物知識+／貓咪顏值大比拚！「黃金比例臉型」貓品種TOP 10
每位貓奴都認為自家主子是世界上最可愛的貓，但科學家根據古老的「黃金比例」，衡量評比出長相最接近完美比例的貓品種，前三名依序是挪威森林貓、俄羅斯藍貓和產自英國的曼島貓。
英國網站「All About Cats」針對46個品種貓，用「黃金比例」計算牠們的臉部，包括臉的長寬、鼻子寬度、五官間的距離等，藉此衡量誰是長相最完美的品種。其中挪威森林貓、俄羅斯藍貓和曼島貓最接近黃金比例之1.62。
相反地喜馬拉雅貓、波斯貓和彼得禿貓這三種，是計算出來與黃金比例差距最遠的品種，在該榜單敬陪末座。前兩者屬於短顎、扁鼻和大眼的貓，讓牠們在比例上分數不高；彼得禿貓則有大而尖的耳朵和搶眼的三角臉，同樣不符黃金比例。
該網站創辦人表示，儘管愛貓人士對不同種的貓各有所好，但黃金比例的科學準是相對客觀。他指出黃金比例是古代的代數對稱演算法，是分析人類吸引力的基礎，當臉蛋或任何東西愈接近黃金比例，在美感上大腦愈容易被吸引。不過他也補充，這充其量只是科學上的解釋，一旦愛上貓，牠的臉不管是對稱還是壓扁狀，都是這麼迷人。
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