影／貓界王子撩妹！摺耳貓對主人「壁咚」乞食
「壁咚」是影劇裡帥哥把妹的浪漫橋段，如果是可愛貓咪這麼做是不是也會讓人臉紅心跳？一隻摺耳貓會對著鏡頭類似壁咚的動作，配上圓滾滾的大眼睛讓網友直呼就像王子般。
這隻會壁咚的貓名叫「阿一」（いーくん），5歲的立耳蘇格蘭摺耳貓，個性好吃愛撒嬌。飼主拍下牠伸出前肢按住鏡頭，眼睛凝視著數秒，接著叫了一聲，動作就像在對異性「壁咚」。網友笑稱：「貓界王子」、「好帥氣阿」、「我也想被牠壁咚」。
壁ドン気分が味わえる動画🥺#猫 pic.twitter.com/4ngeutSkRi— いーくん🐱 (@sweet_ekun) October 18, 2021
飼主說，這個「壁咚」其實是阿一向他索討東西的動作，自己被牠這樣做也會心跳加速，覺得阿一真的太可愛了；但自己無法一直滿足牠，像是飯飯不能給太多，工作忙沒辦法時時刻刻陪牠玩，實在是很困擾呢。
飼主表示之前在貓咖啡廳打工，辭職後的生活沒有貓的存在而感到寂寞，於是決定自己養一隻。養了阿一後，手機相簿裡滿滿都是牠，為了牠，家裡的食物都必須藏好，怕貓毛沾黏而不太穿黑衣服，甚至深夜裡會被阿一叫起來餵飯，但這些日常仍讓他感到相當幸福。
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