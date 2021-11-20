救治擱淺偽虎鯨第4天 生理機能穩定追食不明顯

宜蘭蘇澳海域17日發現活體雄性偽虎鯨擱淺送到基隆救治今天進入第4天，牠的生理機能雖維持穩定，但進食相比昨天較不積極，追食情形也不明顯，市府和相關單位將持續觀察。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀向中央社記者表示，這隻偽虎鯨今天雖仍可進食，但相比昨天較不積極，追食情形不明顯，以牠的體型約320公分，未來可能每天要準備25至30公斤魚才足夠供應成長所需。

蔡馥嚀說，目前每天餵食3餐，每餐至少要吃下2公斤每隻約20公分的小魚，一整天須8到10公斤，感謝基隆區漁會幫忙張羅食物，準備每隻約30公分的竹筴魚，對這隻偽虎鯨來說適口性會較好，能一口吃下，也比較不會塞牙縫。

至於身體狀況，蔡馥嚀說，目前牠的生理機能只能說維持穩定，並沒有朝向更好或更壞趨勢，仍須以大型浴巾包裹著牠帶游，只有在吃東西稍有反應，其他時間就沒有太多情緒。

蔡馥嚀說，牠除肺部有痰和呼吸聲較不正常外，昨天經抽血檢驗後，根據指數顯示其他內臟部位沒有太大問題，以牠目前仍在水池中，能檢查的項目也有限且都已檢查完畢，未來仍會持續觀察。

藝人大霈（李霈瑜）日前到現場幫忙，她在臉書（Facebook）表示，低溫的海水透過青蛙裝貼著皮膚，一次在水裡輪班就是3個小時，跟著獸醫師一起帶游的過程中不斷的注意著呼吸孔開合次數、聲音、力道、有無分泌物。

同時看著牠長長的尾鰭有沒有自己擺動，小小的眼睛開了又闔上，「我知道你好累好累」，摸著有如輪胎橡膠材質的皮膚，用手傳遞訊息，幫牠加油，一定要好起來回到自由的藍色國度。

此外，中華鯨豚協會在臉書為這隻偽虎鯨舉辦命名活動，歡迎網友票選，協會提出蘭偽（宜蘭偽虎鯨）、小偽鯨（小圍巾），蔡馥嚀則留言蘭圍巾（男偽鯨），網友也發揮創意，例如亮鯨鯨、阿虎（好記好叫好長大好野放）、小蘇偽（小朋友+蘇澳+偽虎鯨）等。