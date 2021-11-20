快訊

新北男子酒駕失控暴衝 車卡淡海輕軌分隔緣石遭法辦

僅相隔4天 肇逃「300哥」又酒醉無照騎車撞到顱內出血

救治擱淺偽虎鯨第4天 生理機能穩定追食不明顯

中央社 / 基隆20日電

宜蘭蘇澳海域17日發現活體雄性偽虎鯨擱淺送到基隆救治今天進入第4天，牠的生理機能雖維持穩定，但進食相比昨天較不積極，追食情形也不明顯，市府和相關單位將持續觀察。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀向中央社記者表示，這隻偽虎鯨今天雖仍可進食，但相比昨天較不積極，追食情形不明顯，以牠的體型約320公分，未來可能每天要準備25至30公斤魚才足夠供應成長所需。

蔡馥嚀說，目前每天餵食3餐，每餐至少要吃下2公斤每隻約20公分的小魚，一整天須8到10公斤，感謝基隆區漁會幫忙張羅食物，準備每隻約30公分的竹筴魚，對這隻偽虎鯨來說適口性會較好，能一口吃下，也比較不會塞牙縫。

至於身體狀況，蔡馥嚀說，目前牠的生理機能只能說維持穩定，並沒有朝向更好或更壞趨勢，仍須以大型浴巾包裹著牠帶游，只有在吃東西稍有反應，其他時間就沒有太多情緒。

蔡馥嚀說，牠除肺部有痰和呼吸聲較不正常外，昨天經抽血檢驗後，根據指數顯示其他內臟部位沒有太大問題，以牠目前仍在水池中，能檢查的項目也有限且都已檢查完畢，未來仍會持續觀察。

藝人大霈（李霈瑜）日前到現場幫忙，她在臉書（Facebook）表示，低溫的海水透過青蛙裝貼著皮膚，一次在水裡輪班就是3個小時，跟著獸醫師一起帶游的過程中不斷的注意著呼吸孔開合次數、聲音、力道、有無分泌物。

同時看著牠長長的尾鰭有沒有自己擺動，小小的眼睛開了又闔上，「我知道你好累好累」，摸著有如輪胎橡膠材質的皮膚，用手傳遞訊息，幫牠加油，一定要好起來回到自由的藍色國度。

此外，中華鯨豚協會在臉書為這隻偽虎鯨舉辦命名活動，歡迎網友票選，協會提出蘭偽（宜蘭偽虎鯨）、小偽鯨（小圍巾），蔡馥嚀則留言蘭圍巾（男偽鯨），網友也發揮創意，例如亮鯨鯨、阿虎（好記好叫好長大好野放）、小蘇偽（小朋友+蘇澳+偽虎鯨）等。

基隆 獸醫師

延伸閱讀

基隆救治偽虎鯨好轉辦命名投票 性別大翻轉公母怎分辨

擱淺偽虎鯨送基隆救治 已可發出回聲定位主動找食

也太熱血！大霈半夜衝八斗子 拯救擱淺偽虎鯨

影／搶救罕見活體擱淺偽虎鯨 插管補水後傳出好消息

相關新聞

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

會走路爬樹奇魚攀鱸 小金門現蹤

「魚不但會走路，還會爬樹，這可不是傳說」，在台灣本島已經絕跡的攀鱸，金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀，近期在烈嶼...

調皮海龜、沙塵暴… 潮境保育區 海底攝影機全都錄

國立海洋科技博物館在今年8月在潮境保育區架設3座海底水下4K攝影機，即時收錄海底生態的實景，有如陸上監視器，珊瑚如何被破...

基隆救治偽虎鯨好轉辦命名投票 性別大翻轉公母怎分辨

宜蘭蘇澳海域前天一隻活體偽虎鯨擱淺，後送至基隆八斗子岸置中心的救援站救治，到今天晚上恢復情況還不錯，進食狀況很好，定時、...

傳說中會走路與爬樹的奇魚 「中斑虎」攀鱸金門現蹤

你聽過魚不但會走路，還會爬樹嗎？這可不是傳說，而是在台灣已經絕跡的攀鱸，金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀近期在烈...

二仁溪生態復育有成 台南大甲二行濕地喜見一級保育鳥

台南市仁德區大甲二行生態濕地位處二仁溪河畔，濕地內有多個水質淨化池，種植大面積水生植物淨化水質，常吸引許多本土鳥類及冬候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。