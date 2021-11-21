喵星人「魔獸化」爆氣抵抗 不洗澡怒吼：放我出去！

貓狗寵物雖然可愛，然而許多毛小孩喵星人，對於洗澡一事都十分抗拒。最近有位日本網友，就分享他家貓咪因為抗拒洗澡，展現出令他感到非常意外的態度。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「handsomecat_leo」最近分享一張照片，表示最近他帶貓咪進浴室洗澡，結果貓咪主子非常不高興，對他展現出嚴正抗議的態度，而且還鑽到凳子底下，怎樣都不願乖乖沖洗。

handsomecat_leo表示，其實從剛要把貓咪帶進浴室時，他就已經在拚死抵抗，並且不斷地吼叫，彷彿在說「放我出去！放我出去！」一樣。不過等到真的開始洗了之後，倒是一下子變乖很多，最後在聽到水龍頭關上的聲音時，馬上表現出「結束了！結束了！」的開心樣子。

網友們則紛紛表示「森氣氣的樣子好可愛喔」、「無謂的抵抗，還是說必死的抵抗呢」、「整隻變魔獸了」、「這超過一般的抗議了吧」、「『等、給我等下，有話好說喵』」、「有怕成這樣喔」、「可惜現實是殘酷的」、「絕對要殺了你的感覺」、「完全就把憤怒寫在臉上呢」。