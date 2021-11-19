擱淺偽虎鯨送基隆救治 已可發出回聲定位主動找食

宜蘭蘇澳海域17日發現1隻活體偽虎鯨擱淺送到基隆救治，偽虎鯨昨天已可發出回聲定位的聲音主動找尋食物並吃了2公斤的魚，今天經內視鏡觀察，消化系統正常。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀今天告訴中央社記者，這隻雄性、體長320公分的偽虎鯨17日晚間被送到基隆八斗子岸置中心的基隆救援站後，她與中華鯨豚協會相關人員，立即架好水池，並在志工協助下讓偽虎鯨進到池中安置。

蔡馥嚀說，偽虎鯨送抵救援站時沒有明顯外傷，可能太久沒吃東西體型偏瘦體力也不佳，先以灌水和餵食補給品刺激胃部蠕動，昨天傍晚再試著餵魚，瞭解牠對食物是否有反應，發現牠有發出回聲定位的聲音主動找尋食物，水中也錄到牠發出聲頻搜尋食物方位。

蔡馥嚀表示，偽虎鯨進食狀況很好，昨晚第1次嘗試就吃了1公斤，接著再餵1公斤，昨天共吃了2公斤魚，今天持續準備魚，定時、定量持續餵食，上午以內視鏡觀察牠昨天吃的魚已成糜狀，顯示胃部消化系統正常。

蔡馥嚀說，偽虎鯨呼吸雖平穩，但不時發出痰音和爆音，可能肺部或其他內臟要繼續檢查，已抽血檢驗是否有細菌感染，至於活動力和昨天差不多，只有在餵魚時較佳，明顯出現追食動作。

中華鯨豚協會在臉書（facebook）表示，感謝基隆市長林右昌等單位和人員及志工的熱心協助和關心，如果後續有需要志工人力會再更新公告，也計畫為這隻偽虎鯨命名，歡迎網友提出建議。

中華鯨豚協會指出，偽虎鯨主要分布在溫帶至熱帶海域，在宜蘭、花蓮、台東、屏東、澎湖、綠島、蘭嶼可見到牠的身影。壽命可達55至60歲，成熟體型有4到6公尺，體重可達1公噸至2公噸。體色黑色，頭部橢圓且平滑，背鰭鐮刀狀。