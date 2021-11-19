珠光鳳蝶現蹤台北植物園產卵 專家：這非常不好

被列為瀕臨絕種、蘭嶼特有種的珠光鳳蝶，日前出現在台北植物園產卵，園區緊急移除交由動物園昆蟲館收養。專家憂心說，珠光鳳蝶出現在台北「非常不好」希望不是有人放養。

林業試驗所台北植物園臉書昨天貼文說，這2天珠光鳳蝶在園內的昆蟲與植物區出沒，因為那裡種了牠們喜愛的食草馬兜鈴屬植物，生物受到棲地改變或人為飼養之後會產生的變化，真是不可預期。同樣不可預期的，是珠光鳳蝶對其他物種的影響。

貼文說，雖然珠光鳳蝶是保育類，但原棲地在蘭嶼，因此對於台灣本島來說，其實也是一種外來種，任憑牠在台灣活動、繁殖對台灣其他的物種可能造成威脅。

經過專人檢視珠光鳳蝶在園區內的產卵情形，發現這次產卵的食草居然是外來種的耳葉馬兜鈴，而非原產蘭嶼的港口馬兜鈴。目前成蟲與卵都已人工移除，後續轉交給台北市立動物園昆蟲館妥善收養。

台北市立動物園發言人曹先紹接受媒體聯訪時表示，蘭嶼是珠光鳳蝶的原生棲息地，那在蘭嶼以外的地方，國際貫例是定義為非原棲地，那非原棲地出現的都叫外來種。

他說，動物園已經將這隻珠光鳳蝶和產下的7顆卵安置在昆蟲館。他們調查，2015年也曾在台北市發現過珠光鳳蝶，呼籲民眾千萬不要任意移動原生的物種到其他地區，以免造成失態平衡被破壞。

在蘭嶼復育珠光鳳蝶和在台灣本島復育黃裳鳳蝶的台東大學教授李偉俊接受中央社記者訪問時表示，在台北發現珠光鳳蝶的蹤跡「非常不好」，希望不是有人放養，這是違反野生動物保育法和動物保護法，珠光鳳蝶本來就應該在蘭嶼自然棲地，也希望大家能持續關心這隻珠光鳳蝶。