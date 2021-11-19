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二仁溪生態復育有成 台南大甲二行濕地喜見一級保育鳥

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
大甲二行生態濕地調節池。圖／水利局提供
大甲二行生態濕地調節池。圖／水利局提供

台南市仁德區大甲二行生態濕地位處二仁溪河畔，濕地內有多個水質淨化池，種植大面積水生植物淨化水質，常吸引許多本土鳥類及冬候鳥棲息，今年1月份曾觀察到18隻一級保育類的黑面琵鷺，3月份更是首度觀察到相較黑琵更少見的白琵鷺，保育成果令人驚喜。

水利局表示，濕地周邊鄰近二仁溪，也常可見到豐富多樣的魚類和蟹類，最近天氣轉冷，二仁溪大甲濕地周邊已經可以看到過境的水鳥出沒，以今年度來說，濕地周邊記錄了36種鳥類、5種蟹類和6種魚類，今年1月份觀察到18隻一級保育類的黑面琵鷺，數量之多是以往沒有的，3月份也首度觀察到相較黑琵更少見的白琵鷺。

冬季的濕地內也可見到小水鴨、琵嘴鴨、高蹺鴴等候鳥棲息，夏季則有紅冠水雞、小鸊鷉、黃小鷺，以及部分陸棲型的鳥類，如白頭翁、鷦鶯、麻雀等。

水中生物的部分，今年可以見到許多彈塗魚在河灘地上，水中有蝦虎、齒舌鰻、豆仔魚等，濕地附近的泥難、潮溝也有弧邊招潮蟹、雙齒近相手蟹、台灣厚蟹，這些水生動物豐富了水域的生物多樣性，提供給鳥類極佳的食物來源。

水利局表示，大甲二行生態濕地由市府委由專業廠商操作維護，維持水質淨化功能，並配合台灣濕地保護聯盟建議，保留適當面積的水域空間和草叢，進而提供許多生物優良的躲藏空間；而濕地鄰近堤防自行車道，也常有民眾散步及騎車休憩，民眾在運動舒心的同時，也同時到訪了這處河畔的生物天堂，看見二仁溪復育的寶貴成果。

台南市政府從2016年接受環保署補助辦理「二仁溪大甲二行生態濕地工程」，設計截流最大處理量約每日2700噸，將上游大甲及二行社區家庭汙水截流後引入濕地，利用水生植物來削減汙染，並藉由高低灘地土方調整，增加感潮灘地型濕地的面積，利用潮水間歇動力帶來更多屬於二仁溪下游原生生態棲地物種，並營造水岸線曲折變化，對二仁溪生態復育有正面效益。

罕見的白琵鷺，停留在人工濕地池塘內。圖／水利局提供
罕見的白琵鷺，停留在人工濕地池塘內。圖／水利局提供
泥灘地上的彈塗魚。圖／水利局提供
泥灘地上的彈塗魚。圖／水利局提供
陸棲型鳥類褐頭鷦鶯。圖／水利局提供
陸棲型鳥類褐頭鷦鶯。圖／水利局提供
大甲二行生態濕地水生植物。圖／水利局提供
大甲二行生態濕地水生植物。圖／水利局提供
泥灘地上的台灣厚蟹。圖／水利局提供
泥灘地上的台灣厚蟹。圖／水利局提供

濕地 水質 台南

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