二仁溪生態復育有成 台南大甲二行濕地喜見一級保育鳥

台南市仁德區大甲二行生態濕地位處二仁溪河畔，濕地內有多個水質淨化池，種植大面積水生植物淨化水質，常吸引許多本土鳥類及冬候鳥棲息，今年1月份曾觀察到18隻一級保育類的黑面琵鷺，3月份更是首度觀察到相較黑琵更少見的白琵鷺，保育成果令人驚喜。

水利局表示，濕地周邊鄰近二仁溪，也常可見到豐富多樣的魚類和蟹類，最近天氣轉冷，二仁溪大甲濕地周邊已經可以看到過境的水鳥出沒，以今年度來說，濕地周邊記錄了36種鳥類、5種蟹類和6種魚類，今年1月份觀察到18隻一級保育類的黑面琵鷺，數量之多是以往沒有的，3月份也首度觀察到相較黑琵更少見的白琵鷺。

冬季的濕地內也可見到小水鴨、琵嘴鴨、高蹺鴴等候鳥棲息，夏季則有紅冠水雞、小鸊鷉、黃小鷺，以及部分陸棲型的鳥類，如白頭翁、鷦鶯、麻雀等。

水中生物的部分，今年可以見到許多彈塗魚在河灘地上，水中有蝦虎、齒舌鰻、豆仔魚等，濕地附近的泥難、潮溝也有弧邊招潮蟹、雙齒近相手蟹、台灣厚蟹，這些水生動物豐富了水域的生物多樣性，提供給鳥類極佳的食物來源。

水利局表示，大甲二行生態濕地由市府委由專業廠商操作維護，維持水質淨化功能，並配合台灣濕地保護聯盟建議，保留適當面積的水域空間和草叢，進而提供許多生物優良的躲藏空間；而濕地鄰近堤防自行車道，也常有民眾散步及騎車休憩，民眾在運動舒心的同時，也同時到訪了這處河畔的生物天堂，看見二仁溪復育的寶貴成果。