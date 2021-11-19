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影／貓皇軍團「發洩壓力」盯上和式紙門 才裝五天就千瘡百孔

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友的貓咪特別喜歡破壞紙門，才剛裝好五天就已被撞出一堆大洞。圖擷取自youtube
一位日本網友的貓咪特別喜歡破壞紙門，才剛裝好五天就已被撞出一堆大洞。圖擷取自youtube

現代許多人都會飼養寵物，然而有些寵物生活習慣和人類不同，常常會有破壞家具或各種用品的行為出現。最近在日本，就有飼主的貓咪對某項家具「情有獨鍾」，每次出現一定都會大肆破壞。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，日本twitter網友「kokonananya」平時在家中飼養了5隻貓咪，而這些貓咪不知道為什麼，對於家裡的和式「紙門」特別在意，每次都在紙門上衝來衝去，把紙門撞得千瘡百孔，甚至在裝設的時候，紙門就很可能遭到攻擊。

最近，kokonananya更換家中的紙門，結果新紙門才裝了不到五天，又再度遭到貓咪軍團的無情破壞。不過kokonananya倒也表示，讓貓咪拆拆紙門，可以有效散發他們的壓力，因此不會太過責怪。

網友們則紛紛表示「原來貓咪喜歡打破紙門喔」、「就像大家都喜歡以前雜貨店戳戳樂的感覺一樣」、「是個熱鬧開心的家庭呢」、「我家為了防貓改用了不織布，但最後還是貼了樹脂板」、「其實不要設置紙門就好了，不過看著他們這樣也挺開心的」、「想起年末要換紙門時可以盡情戳爆的爽感」、「紀錄和紙門都是為了打破而存在的」。

貓咪 日本

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