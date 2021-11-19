影／調皮海龜、沙塵暴 潮境保育區海底監視器生態實錄

（影片由海科館提供）

國立海洋科技博物館在今年8月在潮境保育區架設3座海底水下4K攝影機，架設期間即時收錄海底生態的實景，有如陸上監視器，讓珊瑚如何被破壞、海底生物的作息和海洋生物可愛逗趣的模樣，甚至海底垃圾存在的影像都一覽無遺。錄下調度海龜搞破壞、海中沙塵暴，還有桶狀海綿及珊瑚缺角被破壞等。

位基隆八斗子的望海巷潮境海灣資源保育區，海底珊瑚、海洋生態豐富，是許多潛水客潛水天堂，在國發會及教育部的支持下，海科館試辦架設水下攝影機，有3個不同方向的鏡頭，架設與設置作業具有相當的難度與許多需克服的因素，包括擇選最適地點、角度與儘量不干擾生物。因海中垃圾太多，需降低海流及海漂垃圾襲擊而破壞水下攝影設備的風險。

海科館館長陳素芬說，透過建置水下4K攝影機和環境感測裝置，以即時、多視角方式，忠實呈現潮境保育區面貌，並紀錄環境變化對生態物種影響，充分展現海洋科技、教育與觀光多元融合，除提供海底生態與監測相關研究外，未來也會在即將開幕的潮境智能海洋館時畫面同步展現於展示場，讓民眾感受真實海洋生態現場。

海科館研究典藏組組主任施彤煒表示，這次建置水下多視角4K影音串流，透過自動化排程、遠端監控和長時間環境數據蒐集，將潮境保育區之聲音、影像和溫度即時紀錄並做後續分析，讓海科館可以更了解保育區內海洋生物的日常生活、海漂垃圾的堆積狀況及保育區的成果。

潛水員必須定期清除附著在攝影機的海漂垃圾等，定期維護有很大的挑戰，也必須承受得起海浪的衝擊，施工過程中就曾有人受傷。近期因屬東北季風季節，暫時移除待東北季風結束再放回。

水下攝影機架設在潮境海灣資源保育區和長潭漁港北堤內之珊瑚復育基地，兩邊生態不同，記錄許多有趣的海洋生物日常生活行為，例如，海龜看似可愛，其實也是個調皮搗蛋的小孩，偶爾搞搞破壞。還有海中也會發生沙塵暴，瞬間能見度變得很低。

珊瑚、桶狀海綿有的缺角被破壞，海科館說，水下攝影機發現烏龜很喜歡靠在這桶狀海棉的旁邊，元兇是在搜證中，可查明是人為還是海龜。