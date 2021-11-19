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影／鱷魚「超廢泳姿」十秒影片公開 網友笑翻：有夠放鬆

聯合新聞網 / 綜合報導

外國一隻鱷魚使用「省力」的方式游泳，被網友吐槽根本像在耍廢。圖擷取自抖音
外國一隻鱷魚使用「省力」的方式游泳，被網友吐槽根本像在耍廢。圖擷取自抖音

說到鱷魚，許多人的印象裡應該都是非常危險，最好不要輕易接近的凶猛動物之一。不過最近外國卻傳出一段影片，展現出鱷魚平常不為人知的一面，引起許多網友的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，外國抖音網友「crocosauruscove」分享一段影片。影片只有短短的十秒，而主角就是一隻鱷魚。只見在水池中，這隻鱷魚從右方進入畫面，全身包含頭部都浸泡在水面之下，並且緩緩地飄向畫面左方。

@crocosauruscove

Wait for it .... #fypage #foryoupage #crocosauruscove #crocodile #animalsoftiktok

♬ Crystal Dolphin - Engelwood

然而，這隻鱷魚在整段影片中，全身呈現一個大字形，幾乎沒有任何其他動作，就成功飄離視窗之外。原來這是鱷魚「省力版」的游泳方式，在淺灘等地形常常會使出這招。由於畫面實在太過逗趣，使得影片引起許多網友的回應。

不少網友紛紛表示「為何他要這樣游啦笑死」、「耍廢的極致」、「全身放鬆享受」、「音樂也太搭了吧」、「這影片不紅沒道理」、「看這影片整個心情都好了」、「愛死這部片了」、「實在有夠可愛」、「『我死掉啦啦』」、「領悟了最完美的游法」、「鱷魚真的會這樣嗎」。

外國一隻鱷魚使用「省力」的方式游泳，被網友吐槽根本像在耍廢。圖擷取自抖音
外國一隻鱷魚使用「省力」的方式游泳，被網友吐槽根本像在耍廢。圖擷取自抖音

鱷魚 日本

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