台灣首隻IRO搜救認證狼犬！反差萌愛撒嬌 屆退要找新家

台灣首隻獲國際IRO搜救認證的狼犬貝塔戰功彪炳，包括2018年花蓮重大震災中找到第一位罹難者，私下卻是反差萌愛撒嬌。如今屆退，新北市消防局盼幫貝塔找個安養天年好人家。

新北市政府消防局近日在社群網站臉書（Facebook）貼出領養訊息，搜救犬貝塔（Beta）已達退役年齡8歲，希望幫牠找個溫暖的家，享受幸福退役生活。

貝塔6月個大就開始接受搜救訓練，曾參與大大小小災害，包括2016年台南維冠金龍大樓倒榻事故、2018年花蓮大地震、2020年黑鷹直升機墜落及今年4月的台鐵太魯閣號事故。

新北市府消防局大埔分隊搜救犬小隊長凌國智下午接受中央社記者電話訪問分享，貝塔個性認真、執著，甚至為了完成訓練不吃不喝，必須強制休息。

凌國智表示，貝塔是比利時狼犬，這犬種生性護主，普遍用來當護衛犬，貝塔的父母都是血統優秀的工作犬，因此試著培養貝塔投入搜救，果然不負眾望，成功取得國際IRO（International Search and RescueDog Organization）搜救認證。

談到貝塔在2018年花蓮雲門翠堤大樓搜救任務中，到達現場3分鐘內就成功標記第一位罹難者位置。凌國智說，因花蓮人力不夠充足，只能先找到還可以走動的，當時貝塔所負責區域尚未進行徹底搜索。

凌國智表示，沒想到貝塔很快就在某處做標定，意思是找到疑似受困者跡象，不到1小時傳出消息，標定處找到第一位罹難者。

因為長期投入搜救工作，凌國智指出，搜救犬在晚年的退化速度會比其他犬隻更早更快，加上不希望狗狗年紀大了還要執行任務、受訓，趁著貝塔還健康，會好好替牠找到適合的領養家庭。