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柴犬夫婦「當新手父母」反應大不同 網笑：果然為母則強

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友養的柴犬夫婦當爸媽，照顧小孩的反應很不同。圖擷取自IG
日本一位網友養的柴犬夫婦當爸媽，照顧小孩的反應很不同。圖擷取自IG

為人父母不容易，特別是新手爸媽不好當，許多事情都得盡心去做。而不只有人類如此，許多其他動物也都類似，最近一位日本網友，就分享了自家柴犬當上「新手爸媽」身姿的影片。

根據日本媒體「grape」報導，日本IG網友「mamechiyo728」飼養了一對柴犬夫婦，老公名叫「豆千代」、老婆則是「麻糬代」，並經常在網上分享他們的生活點滴。麻糬代在這個月生了三隻小柴犬，讓兩隻柴柴「升格」當上家長，日子過得相當忙碌。

網友分享了幾段他們的育兒影片，畫面中可以看到麻糬代在窩中，不停地安撫三隻小狗，豆千代雖然一直守在一旁，顯得十分關心，但好像有些幫不上忙。這段溫馨的影片，引起許多網友的共鳴。

不少網友紛紛表示「麻糬代真的是個很有愛的母親」、「千代爸爸的緊張完全藏不住」、「是位好媽媽呢」、「新手爸爸好像還沒習慣的樣子」、「果然男性就是靠不住」、「狗狗夫婦跟人類也是很像呢」、「媽媽真可靠，加油啊」、「新手爸爸不知所措樣子滿有趣的」、「不管是人類還是狗狗，都是為母則強呢」、「我被治癒了」。

柴犬 寵物

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