黑琵出現非繁殖期繁殖行為 鳥友期待第一隻MIT小黑琵！

又到保育類黑面琵鷺南下避冬的季節，高雄永安濕地飛來2、300隻琵鷺棲息。記錄黑琵生態長達29年的生態攝影師王徵吉，近日欣喜發現並拍下黑琵在永安築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為，他表示，過去曾數次在台南私人魚塭短暫觀察到，此次則在永續的濕地，或許在氣候變遷暖化的影響下，會改變候鳥北返的抉擇，鳥友們期待第一隻「MIT小黑琵」趕快出現。

王徵吉表示，13日有鳥友在永安濕地發現黑琵有疑似交配行為，他14日起每天都去觀察確認，在不遠的枯灌木叢看到兩個巢位，黑琵啣樹枝並用腳踏出巢位的樣子，並交頸嬉戲。雖然現在非黑琵的繁殖季節，但築巢、公上母下的疑似交配行為，顯示黑琵也想有個家，而這個家是自己選的。

王徵吉說，從2015年起，每年都會觀察到在台灣度冬的黑琵在非繁殖期有繁殖行為，前幾年都是在台南的私人魚塭，因為過年前收成而將水位降低、放乾，成了黑琵喜歡的棲息地。但也因為是私人地、變動大，魚塭又注水，黑琵只能離開。但這次是在永安濕地觀察到，如果環境許可，黑琵很可能就會留下來，成為留鳥，在此繁衍下一代。

黑面琵鷺每年遷徙北返後，會在韓國的無人島上繁殖。王徵吉說，數年前韓國在仁川工業區滯洪池做了人工島，讓黑琵遷徙時有個歇腳的地方，沒想到隔年就有約100對黑琵留在此繁殖。這顯示隨著全暖氣候暖化，黑琵的繁殖行為也在改變。