快訊

政院拍板！軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

碰到帳戶詐欺怎麼辦？律師：應立法處罰這項行為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑琵出現非繁殖期繁殖行為 鳥友期待第一隻MIT小黑琵！

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供

又到保育類黑面琵鷺南下避冬的季節，高雄永安濕地飛來2、300隻琵鷺棲息。記錄黑琵生態長達29年的生態攝影師王徵吉，近日欣喜發現並拍下黑琵在永安築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為，他表示，過去曾數次在台南私人魚塭短暫觀察到，此次則在永續的濕地，或許在氣候變遷暖化的影響下，會改變候鳥北返的抉擇，鳥友們期待第一隻「MIT小黑琵」趕快出現。

王徵吉表示，13日有鳥友在永安濕地發現黑琵有疑似交配行為，他14日起每天都去觀察確認，在不遠的枯灌木叢看到兩個巢位，黑琵啣樹枝並用腳踏出巢位的樣子，並交頸嬉戲。雖然現在非黑琵的繁殖季節，但築巢、公上母下的疑似交配行為，顯示黑琵也想有個家，而這個家是自己選的。

王徵吉說，從2015年起，每年都會觀察到在台灣度冬的黑琵在非繁殖期有繁殖行為，前幾年都是在台南的私人魚塭，因為過年前收成而將水位降低、放乾，成了黑琵喜歡的棲息地。但也因為是私人地、變動大，魚塭又注水，黑琵只能離開。但這次是在永安濕地觀察到，如果環境許可，黑琵很可能就會留下來，成為留鳥，在此繁衍下一代。

黑面琵鷺每年遷徙北返後，會在韓國的無人島上繁殖。王徵吉說，數年前韓國在仁川工業區滯洪池做了人工島，讓黑琵遷徙時有個歇腳的地方，沒想到隔年就有約100對黑琵留在此繁殖。這顯示隨著全暖氣候暖化，黑琵的繁殖行為也在改變。

鳥友們對於黑琵在台灣有「非繁殖期的繁殖行為」，相當興奮。王徵吉說，如果黑琵可以適應台灣的氣候、環境條件，明年二、三月不北返，成為留鳥，也許很快就會有第一隻「MIT小黑琵」，也讓台灣在國際生態界再留下新的記錄。

生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供
生態攝影師王徵吉在永安濕地拍下黑面琵鷺築巢，疑似有非繁殖期的繁殖行為。圖／王徵吉提供

濕地 台南 黑面琵鷺

延伸閱讀

南市推黑琵保育兼環保 「鐵雕琵」創作展吸睛

一度以為是黑琵 白面琵鷺現身蘆竹埤塘 鳥友驚喜

黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺 鳥友今發現蹤跡

逾2000隻黑琵來台度冬 約50隻白面琵鷺吸睛

相關新聞

她為逐漸失明的狗找伴 意外認養到親手足揭身世真相

美國田納西州女性日前為逐漸失明的狗找伴，竟在收容所意外認養到狗狗的親妹妹。

影／搶救罕見活體擱淺偽虎鯨 插管補水後傳出好消息

宜蘭蘇澳海域昨天中午有一隻活體偽虎鯨擱淺，後送至基隆八斗子岸置中心的救援站執行復健及醫療。中華鯨豚協會指出，這隻為雌性青...

影／這隻哈士奇超興奮！拖著陸商場大貓熊吉祥物到處跑

《ViralPress》17日發布一隻滑稽的影片，可見到中國大陸一處商場的大貓熊吉祥物被一隻狂奔的西伯利亞哈士奇拖著到處...

明年3月起禁輸入或飼養比特犬 已飼養不申報將開罰

比特犬攻擊民眾事件時有所聞，行政院農委會日前公告，明年3月1日起禁止輸入或飼養比特犬，但國人已飼養的比特犬只要在期限內辦...

黑琵出現非繁殖期繁殖行為 鳥友期待第一隻MIT小黑琵！

又到保育類黑面琵鷺南下避冬的季節，高雄永安濕地飛來2、300隻琵鷺棲息。記錄黑琵生態長達29年的生態攝影師王徵吉，近日欣...

蘇澳活體偽虎鯨擱淺送基隆 八斗子救援站志工徹夜守護

宜蘭蘇澳海域昨天中午，有一隻活體偽虎鯨擱淺，經海巡單位救援，獸醫師到場評估協助，昨晚已後送至基隆八斗子救援站執行復健工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。