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【動物冷知識】聲音會騙人！你以為的迅猛龍吼聲 其實是陸龜在「愛愛」？

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們一起來看動物的叫聲冷知識吧！




米高梅影業開場的獅吼，在1982年之前都還是用正港獅子叫聲，但漸漸覺得獅吼不帶感，後來就直接請來老虎配音，也發現老虎的吼叫比起獅子更有霸氣！




迅猛龍被揍時發出的慘叫，則是鵝所發出的嘶嘶聲。




最早在1890年的時候，由美國物理學家埃米爾·多貝爾提出的論述次數，這個結論被定義爲多貝爾定律。

一切冷血動物的身體機能在溫度較高時運行較快。只要比較螞蟻在冷天與熱天的奔走速率就知道了。蟋蟀也不例外。牠們鳴叫的速率與溫度直接相關，你只需要換算的公式就能瞭解牠們的訊息。

不過多貝爾也指出，這個公式的成立是有一定的溫度範圍的，一般來說，當溫度在7℃～32℃時，這個公式才能成立。當溫度低於7℃時，蟋蟀由於行動遲緩，一般不再鳴叫或叫聲變遲緩，而溫度超過32℃時，蟋蟀又需要大幅減少鳴叫次數以節省能量。所以這兩個公式也不是絕對的。


參考連結：123

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