她為逐漸失明的狗找伴 意外認養到親手足揭身世真相

美國田納西州女性莎拉查（Jane Flanders Salazar）日前為逐漸失明的狗迪亞哥（Diego）尋找狗伴，沒想到竟在收容所意外認養到迪亞哥的親妹妹。

莎拉查去年認養迪亞哥後，帶牠檢查身體時發現牠眼睛的基因欠佳，5歲時可能就會失明，且無藥可醫，獸醫建議莎拉查再認養一隻狗幫迪亞哥度過難關。

莎拉查開始在當地收容所尋找迪亞哥的新朋友，找到一隻長得很像迪亞哥、體型較小的母狗迪克希（Dixie），最後收養了牠。

莎拉查帶迪克希檢查身體後發現牠的基因也有問題，未來可能會罹患椎間盤疾病。最讓莎拉查吃驚的是，檢查結果顯示迪克希跟迪亞哥是親手足。

莎拉查推測2隻狗是「不負責飼主」的產物，因為牠們的測試結果都顯示是近親繁殖，可能導致健康問題。

莎拉查透露2隻狗目前相處融洽，迪克希對視力不佳的迪亞哥非常友好、有求必應，2狗相親相愛。