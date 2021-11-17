慢吞吞樹懶媽媽「神速」生下寶寶 飼育員驚：沒有任何產兆！
英國倫敦動物園的樹懶媽媽瑪麗蓮（Marilyn）日前「神速」生下寶寶，讓園方大吃一驚。
飼育員麥金利（Marcel McKinley）知道瑪麗蓮隨時都會分娩，為牠準備舒適的窩後，就繼續為其他動物做早餐。麥金利表示：「那天檢查牠時沒看到寶寶，牠也沒有任何產兆。」
麥金利說他過了不到1個小時再去看瑪麗蓮，就發現瑪麗蓮肚子上出現1條小手臂。麥金利立刻打電話給其他團隊成員，以確認自己沒看走眼。等其他飼育員抵達現場，瑪麗蓮從樹上轉過身，帶著牠健康的寶寶亮相。
麥金利提到瑪麗蓮分娩時，飼育員正忙著為牠做地瓜早餐，牠就這樣「安安靜靜、從容低調地分娩」。
瑪麗蓮2周大、頭好壯壯的寶寶被命名為泰利（Terry）。園方正在等待DNA鑑定結果以確認泰利的性別。
麥金利解釋「泰利」是跟著在動物園服務近50年的65歲資深飼育員泰利‧馬奇（Terry March）命名，泰利‧馬奇畢生致力照顧瀕危物種並教育大眾，過去15年負責照顧樹懶。
待園方確認樹懶寶寶性別後，牠的資料會歸檔到兩趾樹懶協調育種計劃的歐洲品種登記冊（European Studbook，簡稱ESB）裡。
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