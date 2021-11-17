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48歲非洲象「阿里」只認他一人 保育員銜接問題棘手

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。有保育員打趣說，「阿里要讓張大哥帶回家養才能搞定」，足見張永興在阿里心中分量。記者劉學聖／攝影
張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。有保育員打趣說，「阿里要讓張大哥帶回家養才能搞定」，足見張永興在阿里心中分量。記者劉學聖／攝影

高雄市壽山動物園48歲非洲象「阿里」只認從小照顧牠的保育員張永興，朝夕相處40載感情難捨，2年前張永興退休後，目前還沒有第二人可和阿里在同個空間相處，接手照顧的保育員林裕強正與阿里培養默契與互信，張永興每月回動物園一次，由他安撫阿里，才能展開內舍大掃除。

張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。有保育員打趣說，「阿里要讓張大哥帶回家養才能搞定」，足見張永興在阿里心中分量。

非洲象看似溫馴，但牠們智商高、個頭大，張永興有辦法近身餵食，甚至將食物塞進阿里嘴巴，其他人只能隔著一堵牆，讓阿里用長鼻子抓取食物，隨時保持安全距離，否則可能遭長鼻子打傷。

保育員觀察，阿里頗有個性，6年前曾用長鼻子捲石子拋甩，擊中女遊客門牙，血流如注，園方透過保險理賠對方10多萬元。阿里力大無窮，籠舍鐵門、欄杆被牠撞壞壓垮，動物園正做環境整修，阿里籠舍改建也是一部分。木柵動物園的非洲象也曾模仿人類對牠丟食物行為，以鼻子捲排泄物，朝遊客砸糞便。

台灣目前僅有3頭非洲象，除阿里之外，另2頭在台北市立動物園。莊絢智說，非洲象是瀕臨絕種野生動物，輸出受到嚴格管制，未來這3頭象凋零，台灣可能就見不到非洲象了。

壽山動物園園長莊絢智表示，阿里1978年從美國買來，當時約5歲，和阿里一起來台的還有非洲象安妮，原以為引進一公一母，沒想到竟誤認性別多年，2007年發現阿里竟是女兒身。與阿里朝夕相處的安妮2003年病逝，安妮過世後，阿里花好長一段時間才走出低潮。

莊絢智說，照顧阿里任務長期由「大象爸爸」張永興挑大梁，張退休後，保育員銜接上有點困難，有鑑於這個經驗，目前除林裕強接手外，本月剛報到保育員籃尹翊也學習照顧阿里，避免保育員照顧人力斷層問題再現。

阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤，張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。

台北市木柵動物園2頭非洲象「千惠」、「美代」1986年從日本購入，來台時4歲，目前年近40歲。木柵動物園區長鄭惟仁說，非洲象記性好、學習力強，退休保育員來探視，牠們沒忘記對方，人象情深故事動人。

鄭惟仁說，照料非洲象保育員有些必備特質，細心、耐心是重點，木柵動物園非洲象照顧主力有4人，保育員退休前，要提早訓練補位，訓練銜接期至少2年，必須超前部署。

鄭惟仁說，母的非洲象約3000至4000公斤，公的非洲象體型較大，落在4000至7000公斤，平均壽命50至60年，他們會透過叫聲來傳遞訊息。非洲象因為體型壯碩，破壞力強，房舍長要修繕。研究調查，全球非洲象族群數目前約41萬頭，但面臨族群分散、棲地破碎化及盜獵壓力等隱憂。

已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。記者劉學聖／攝影
張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。記者劉學聖／攝影
阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤。記者劉學聖／攝影
阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤。記者劉學聖／攝影
阿里力大無窮，籠舍鐵門、欄杆被牠撞壞壓垮，動物園正做環境整修，阿里籠舍改建也是一部分。記者劉學聖／攝影
阿里力大無窮，籠舍鐵門、欄杆被牠撞壞壓垮，動物園正做環境整修，阿里籠舍改建也是一部分。記者劉學聖／攝影
阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤。記者劉學聖／攝影
阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤。記者劉學聖／攝影
阿里1978年從美國買來，當時約5歲，和阿里一起來台的還有非洲象安妮。安妮2003年病逝，阿里花好長一段時間才走出低潮。本報資料照片
阿里1978年從美國買來，當時約5歲，和阿里一起來台的還有非洲象安妮。安妮2003年病逝，阿里花好長一段時間才走出低潮。本報資料照片
保育員張永興2年前退休，因為阿里與他最親，張永興每月仍回動物園一趟當志工，協助照料阿里。記者劉學聖／攝影
保育員張永興2年前退休，因為阿里與他最親，張永興每月仍回動物園一趟當志工，協助照料阿里。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。記者劉學聖／攝影
張永興說，阿里有靈性愛撒嬌，有5歲孩子智商，每月和阿里相處一次，感覺還是很親。記者劉學聖／攝影
保育員張永興2年前退休，因為阿里與他最親，張永興每月仍回動物園一趟當志工，協助照料阿里。記者劉學聖／攝影
保育員張永興2年前退休，因為阿里與他最親，張永興每月仍回動物園一趟當志工，協助照料阿里。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。
台北市木柵動物園2頭非洲象「千惠」、「美代」1986年從日本購入，來台時4歲，目前年近40歲。圖／台北市立木柵動物園提供
台北市木柵動物園2頭非洲象「千惠」、「美代」1986年從日本購入，來台時4歲，目前年近40歲。圖／台北市立木柵動物園提供
非洲象阿里是高雄市壽山動物園動物明星，牠與相處40年的保育員張永興（右一）最親，張2年前退休後，林裕強（右二）接手，近期加入的保育員籃尹翊（左二）也學習照顧阿里，「三代保育員」經驗傳承。左一是新進保育員紀方婕。記者王慧瑛／攝影
非洲象阿里是高雄市壽山動物園動物明星，牠與相處40年的保育員張永興（右一）最親，張2年前退休後，林裕強（右二）接手，近期加入的保育員籃尹翊（左二）也學習照顧阿里，「三代保育員」經驗傳承。左一是新進保育員紀方婕。記者王慧瑛／攝影
阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤。記者劉學聖／攝影
阿里重約5公噸，體型大食量也大，最愛紅蘿蔔、蘋果、吐司，吃得多排泄物糞量也驚人，每天排泄物重逾100公斤。記者劉學聖／攝影
已退休的保育員張永興每月找一天回動物園幫阿里洗澡，這時園方會出動逾10名人力幫忙鏟屎，執行環境大掃除。記者劉學聖／攝影
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非洲 動物園 北市

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