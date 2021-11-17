獨／黑鳶K9現身基隆港鳥界驚喜 母是獨眼傷鳥勵志求生

基隆鳥會常務理事沈錦豐在基隆港記錄到腳環配戴編號K9的黑鳶幼鳥，鳥界驚喜，這隻取名「綠豆眼」的K9，母親是去年受傷獲救的獨眼黑鳶「大眼仔」。這一段紀錄，傳達背後大眼仔傷鳥的奮鬥求生勵志的故事，不只活了下來，還有了下一代。

K9綠豆眼今年已經多次在基隆港被發現，沈錦豐拍攝時判讀，看起來健康狀況還不錯，他說，在海洋廣場觀賞或拍攝黑鳶時，可以幫K9綠豆眼多付出一分關注，因為一張照片或一段影片傳遞的就是一封平安信。

沈錦豐今天表示，K9的背後有一個勵志的故事，K9的母親去年9月30日受傷，當時由台北市動保處送台灣猛禽研究會，經過獸醫師救治後，其中一側眼睛視力仍然受損，因此被取名為「大眼仔」，野放前「大眼仔」被戴上了GPS發報器。

去年11月4日，野放後主要在三峽大漢溪與三峽河一帶活動，但驚喜的是，今年在新店山區配對繁殖成功，有兩隻幼鳥順利離巢，這兩隻繫放的幼鳥配戴紅色K9和L0的色環，並分別取名為「綠豆眼」和「小眼仔」。

K9的母親「大眼仔」黑鳶，不明原因，去年9月30日墜落在台北市北投區公寓頂樓，台北市動保處送至猛禽會救傷站，經救治一個多月後野放。

台灣猛禽研究會指出，當時黑鳶的狀況非常糟糕但體態不錯，左眼角膜受傷而右眼水晶體在燈光下混濁不清，兩隻眼睛均無視覺反射反應。獸醫師初步檢驗發現凝血異常疑似抗凝血劑中毒，以解毒劑和支持療法治療約1周後神經症狀開始緩解，也逐漸有能力自行進食，但其中一隻眼睛視力並未恢復。

「獨眼，會不會影響他的覓食能力呢？」台灣猛禽研究會說，黑鳶食性特殊，經常取食病弱、死亡的動物或撿拾市場棄置的內臟碎肉，但獨眼黑鳶是否能在野外順利存活，是個未知數。視覺傷殘的猛禽在野外生存雖然不容易但並非沒有前例，因此戴上了GPS發報器，追蹤野放後的行蹤了解活動模式與生存的狀況。