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日本標放青斑蝶澎湖現蹤 馬公市區首見嬌客

中央社 / 澎湖縣16日電
澎湖本島近期陸續發現4筆由日本標放的青斑蝶停棲紀錄，其中第1隻出現在澎湖縣議會前副議長許南豐的馬公住家後花園，也是10餘年來首次在市區發現青斑蝶。圖／洪美援提供
澎湖本島近期陸續發現4筆由日本標放的青斑蝶停棲紀錄，其中第1隻出現在澎湖縣議會前副議長許南豐的馬公住家後花園，也是10餘年來首次在市區發現青斑蝶。圖／洪美援提供

青斑蝶隨著東北季風南下，澎湖本島最近一週內陸續發現4筆由日本標放的青斑蝶停棲紀錄，其中第1隻出現在澎湖縣議會前副議長許南豐的馬公住家後花園，也是10餘年來首次在市區發現青斑蝶。

許南豐妻子洪美援告訴中央社記者，這個月8日上午她在馬公自家後花園意外發現這隻漂亮的蝴蝶在採蜜，因對蝴蝶未深入研究，立即拍照求援，澎湖縣野鳥學會前理事長周麗炤前往了解後，才知這是10月18日從日本山口縣標放的青斑蝶。

澎湖野鳥學會會員許自由表示，今年截至今天止，澎湖發現4筆日本標放青斑蝶紀錄，除了洪美援發現第1隻外，他於9日在湖西林投步道也發現嬌客，是自日本石川縣標放，飛行距離超過2000公里。

民眾王子培、李璻玲夫婦於10日在西嶼西堡壘發現今年第3筆紀錄，自日本富山縣標放，長途飛行里程約2277公里，為富山縣內青斑蝶跨國移動首例；他們於12日又在同一地點發現第4隻青斑蝶。

周麗炤接受記者訪問表示，澎湖每年在立冬之後至12月間，青斑蝶會隨著東北季風在日本與東南亞等地進行長途遷徙，澎湖往年都有300至600多隻停棲盛況，今年最特別是首次在馬公市區內發現青斑蝶蹤影，這是很罕見的。

周麗炤表示，鳥會每年都會進行候鳥與青斑蝶等調查，今天前往西嶼西堡壘等叢林調查，可能因風勢太大，未見青斑蝶蹤影，但近期內還會前往了解青斑蝶的過境停棲情形。

澎湖 日本 馬公

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