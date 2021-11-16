金山小白鶴「回台探親」？ 宜蘭現蹤鳥友熱議

宜蘭昨天發現一隻被國際自然保護聯盟列為瀕危物種的西伯利亞白鶴，這隻成鳥是否為7年前在新北市金山出現的亞成鳥長大後「回台探親」，有待進一步確認。

2014年12月新北市金山飛來一隻亞成鳥白鶴棲息，「陪伴」老農黃正俊下田工作，人鳥微妙互動及和諧畫面引發話題，小白鶴停留到2016年5月才離去。

昨天宜蘭罕見發現一隻西伯利亞白鶴成鳥，今天仍在宜蘭出現。有鳥友認為，這隻白鶴成鳥可能是7年前飛到金山亞成鳥小白鶴長大後「回台探親」，若是如此，故事想必感人。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天告訴中央社記者，學名白鶴的西伯利亞白鶴是國際自然保護聯盟規範的保育類鳥類，全世界估計僅約4000隻，保育等級列為「嚴重瀕臨滅絕」，一般在俄羅斯薩哈共和國一帶繁殖，冬季時遷徙至中國江西省鄱陽湖附近過冬。在台灣現蹤的西伯利亞白鶴都是迷鳥。

她說，7年前在新北市金山的小白鶴飛離之前被套上腳環，當時是國內首筆白鶴現蹤紀錄，昨天在宜蘭出現的白鶴是第2筆紀錄，未發現腳環；是否為7年前離台的小白鶴，機率很低。

宜蘭縣農業處畜產科呼籲，近日若看到西伯利亞白鶴，要盡量保持距離，不要太靠近。民眾若有侵擾、傷害、誘拍等行為，可依野生動物保育法開罰。