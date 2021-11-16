6公斤肥貓站起瞬間變身「龐然大物」 網友驚：豆豆龍是你？
肥胖的橘貓很常見，但這隻白貓也不遑多讓！這隻重達6公斤的白貓被捕捉到站起來的一瞬間，壯碩有魄力的體型讓網友直呼根本是「白色豆豆龍」。
這隻白貓叫Miruko，是6歲的米克斯公貓，小時候在停車場被飼主撿回家，當時相當瘦小，飼主希望牠能茁壯成長，沒想到長過頭了，現在為體重6公斤的大肥貓。有天偶然拍下牠用後肢站起瞬間的模樣，圓滾滾的巨大身軀讓網友直呼好像新型變種生物，也有人說像電影《龍貓》裡的豆豆龍。
和Miruko同住的還有其他四隻貓，飼主擁有寵物共生宅管理、動物飼養管理等證照，在家裡設置讓貓攀爬的柱子和高處平台，貓上去後可從透明玻璃下方一窺牠的粉紅肉球和毛茸茸的腹部，相當療癒。
ワン・ツー・スリーで、— 無重力猫ミルコのお家@ねこ休み展 (@ccchisa76) November 2, 2021
半分香箱座りの出来上がり！ pic.twitter.com/mpbW6MdwbG
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