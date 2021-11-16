快訊

拜習會談近4小時結束 拜登稱：無意與中國發生衝突、不支持「台獨」

1997年接機上校感動落淚 軍購20年苦等背後是美中台糾葛

6公斤肥貓站起瞬間變身「龐然大物」 網友驚：豆豆龍是你？

聯合新聞網 / 綜合報導
6公斤白貓被捕捉到站起來的一瞬間。圖取自推特
6公斤白貓被捕捉到站起來的一瞬間。圖取自推特

肥胖的橘貓很常見，但這隻白貓也不遑多讓！這隻重達6公斤的白貓被捕捉到站起來的一瞬間，壯碩有魄力的體型讓網友直呼根本是「白色豆豆龍」。

這隻白貓叫Miruko，是6歲的米克斯公貓，小時候在停車場被飼主撿回家，當時相當瘦小，飼主希望牠能茁壯成長，沒想到長過頭了，現在為體重6公斤的大肥貓。有天偶然拍下牠用後肢站起瞬間的模樣，圓滾滾的巨大身軀讓網友直呼好像新型變種生物，也有人說像電影《龍貓》裡的豆豆龍。

和Miruko同住的還有其他四隻貓，飼主擁有寵物共生宅管理、動物飼養管理等證照，在家裡設置讓貓攀爬的柱子和高處平台，貓上去後可從透明玻璃下方一窺牠的粉紅肉球和毛茸茸的腹部，相當療癒。

寵物 肥胖 貓咪

延伸閱讀

被貓咪搶零食 無助柴犬用眼神向主人求救：馬麻你看牠啦

貓咪會自己去浴室刷牙 主人沒開心反而崩潰：那是我的牙刷啊！

臉書送養「柴犬寶寶」網友：土狗偽裝成品種狗才送的出去？

頭被割傷、飼主陳屍家中…歷經滄桑的貓狗被領養後產生驚人變化

相關新聞

6公斤肥貓站起瞬間變身「龐然大物」 網友驚：豆豆龍是你？

肥胖的橘貓很常見，但這隻白貓也不遑多讓！這隻重達6公斤的白貓被捕捉到站起來的一瞬間，壯碩有魄力的體型讓網友直呼根本是「白色豆豆龍」。

北門八掌溪出海口拍到綠鬣蜥 鳥友憂心生態

屬外來種的綠鬣蜥也出現在台南北門八掌溪出海口；有保育人士昨要拍攝尋找鳥況時，意外在鏡頭發現木黃麻樹幹赫然有長達2公尺的綠...

台灣首例誕生1對鸕鶿長大 為候鳥天堂鰲鼓帶來生命喜悅

遠方嬌客冬候鳥飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦，9月在木麻黃樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生...

22隻凍原豆雁現身茄萣濕地 台灣有紀錄以來最大群

高雄市茄萣濕地首次記錄到有凍原豆雁現蹤，同時間可觀測到約有22隻豆雁聚集，吸引大批鳥友到茄萣欣賞拍攝；據資深專業鳥友評估...

喜迎嬌客！18隻小天鵝現蹤嘉鰲鼓溼地 歷年最多

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地解說團隊今上午8點在濕地西南水域發現18隻稀有罕見的小天鵝，共11隻成鳥、7隻幼鳥，為歷年來台數量最...

影／白海豚家族現蹤台中港 海巡員捕捉10多隻追逐畫面

白海豚家族今天出現在台中港海域，海巡署巡防艇海上巡邏發現，有10多隻白海豚追逐遊戲，海巡人員驚喜看到，拍照攝影記錄，不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。