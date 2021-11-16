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北門八掌溪出海口拍到綠鬣蜥 鳥友憂心生態

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門雙春八掌溪出海口附近驚見綠鬣蜥現蹤，保育人士憂心衝擊生態。圖／黃永豐提供
台南北門雙春八掌溪出海口附近驚見綠鬣蜥現蹤，保育人士憂心衝擊生態。圖／黃永豐提供

屬外來種的綠鬣蜥也出現在台南北門八掌溪出海口；有保育人士昨要拍攝尋找鳥況時，意外在鏡頭發現木黃麻樹幹赫然有長達2公尺的綠鬣蜥，憂心衝擊附近生態，除將報請農政單位捕捉，也籲請民眾切勿任意棄養。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，昨上午10點如往常在北門沿海一帶拍鳥時，在北門雙春八掌溪出海口附近一處木麻黃樹幹，發現一隻2公尺長的綠鬣蜥正在曬太陽，雖對綠鬣蜥不陌生，但遠鏡頭意外拍到，仍讓他嚇一大跳。

黃永豐說，雖然綠鬣蜥不會攻擊人，但繁殖力強，「出現在不該出現的地方」，恐衝擊當地生態，印象中，也是首度在北門沿海出現，尤其，各地越來越多綠鬣蜥現蹤，如不速之客，對一些小朋友來說，驚嚇恐難免，亟待民眾與農政單位聯手，一起來掃除這群不速之客。

台南北門雙春八掌溪出海口附近驚見綠鬣蜥現蹤，保育人士憂心衝擊生態。圖／黃永豐提供
台南北門雙春八掌溪出海口附近驚見綠鬣蜥現蹤，保育人士憂心衝擊生態。圖／黃永豐提供

綠鬣蜥 北門 台南

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