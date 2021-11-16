台灣首例誕生1對鸕鶿長大 為候鳥天堂鰲鼓帶來生命喜悅

遠方嬌客冬候鳥飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦，9月在木麻黃樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，原來鳥友以為只有一個鳥寶寶，昨天攝影師林言順拍攝親鳥育雛一對雛鳥，這才讓鳥友發現有一對雛鳥，親鳥餵食照顧雛鳥，親情感人畫面，成為今年賞鳥季吸睛焦點。

嘉縣野鳥學會理事長陳建樺9月，首度在東石鄉鰲鼓濕鰲鼓濕地地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，率先發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生，鳥友透過網路分享喜悅。

從築巢孵蛋至今到，每天吸引鳥友觀察守護，攝影師林言順說，鸕鶿親鳥賢伉儷輪流育雛，一對小鸕鶿長得很快，鸕鶿父母忙捕魚餵食輪流照顧小鸕鶿，雛鳥破殼由雙親餵養，親鳥張大嘴，雛鳥將嘴伸入到親鳥的咽部，從親鳥食管取食半消化魚，通常經親鳥哺餵50至60天後，雛鳥就可離巢。