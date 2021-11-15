22隻凍原豆雁現身茄萣濕地 台灣有紀錄以來最大群
高雄市茄萣濕地首次記錄到有凍原豆雁現蹤，同時間可觀測到約有22隻豆雁聚集，吸引大批鳥友到茄萣欣賞拍攝；據資深專業鳥友評估，這應是台灣有紀錄以來最大群。
高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，繼白額雁之後，有來自西伯利亞的「凍原豆雁」造訪茄萣濕地，並可觀測到同時約22隻豆雁翔集，不僅是牠們首次蒞臨高雄，且據資深專業鳥友評估，這也可說是台灣有紀錄以來的最大群。
工務局養護工程處說明，凍原豆雁是台灣稀有冬候鳥，繁殖於西伯利亞，屬大型雁類，身體為深灰褐色，嘴上的小塊橙色斑與橙色的腿是最亮眼的特徵，喜於農田和濕地度冬。凍原豆雁與寒林豆雁在野外並不容易明確地區分，但凍原豆雁通常嘴較短較粗，寒林豆雁的嘴較長，角度較平緩。
養工處表示，候鳥冬季時往南到溫暖地區度冬，而台灣正處於東亞—澳洲遷移線，是候鳥們南遷北返途中理想的休憩站；茄萣濕地是路徑上重要的中繼點之一，每年總有大量候鳥停留度冬。
養工處也說，到茄萣濕地度冬的候鳥日益多樣化，顯示出棲地營造有成，讓牠們不辭千里來此利用，這次可以看到凍原豆雁與其他雁類混群，呈現共好的熱鬧氣象。
養工處表示，凍原豆雁的現身，吸引大批鳥友到茄萣濕地拍攝，用影像紀錄這批嬌客過境歷史時刻，除歡迎大家把握機會欣賞，也提醒保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護地球的自然資源並維護生態永續。
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