快訊

比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

22隻凍原豆雁現身茄萣濕地 台灣有紀錄以來最大群

中央社 / 高雄15日電
高雄市茄萣濕地首次記錄到有凍原豆雁現蹤，同時間可觀測到約有22隻豆雁聚集，吸引大批鳥友到茄萣欣賞拍攝。（高雄市政府提供）中央社
高雄市茄萣濕地首次記錄到有凍原豆雁現蹤，同時間可觀測到約有22隻豆雁聚集，吸引大批鳥友到茄萣欣賞拍攝。（高雄市政府提供）中央社

高雄市茄萣濕地首次記錄到有凍原豆雁現蹤，同時間可觀測到約有22隻豆雁聚集，吸引大批鳥友到茄萣欣賞拍攝；據資深專業鳥友評估，這應是台灣有紀錄以來最大群。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，繼白額雁之後，有來自西伯利亞的「凍原豆雁」造訪茄萣濕地，並可觀測到同時約22隻豆雁翔集，不僅是牠們首次蒞臨高雄，且據資深專業鳥友評估，這也可說是台灣有紀錄以來的最大群。

工務局養護工程處說明，凍原豆雁是台灣稀有冬候鳥，繁殖於西伯利亞，屬大型雁類，身體為深灰褐色，嘴上的小塊橙色斑與橙色的腿是最亮眼的特徵，喜於農田和濕地度冬。凍原豆雁與寒林豆雁在野外並不容易明確地區分，但凍原豆雁通常嘴較短較粗，寒林豆雁的嘴較長，角度較平緩。

養工處表示，候鳥冬季時往南到溫暖地區度冬，而台灣正處於東亞—澳洲遷移線，是候鳥們南遷北返途中理想的休憩站；茄萣濕地是路徑上重要的中繼點之一，每年總有大量候鳥停留度冬。

養工處也說，到茄萣濕地度冬的候鳥日益多樣化，顯示出棲地營造有成，讓牠們不辭千里來此利用，這次可以看到凍原豆雁與其他雁類混群，呈現共好的熱鬧氣象。

養工處表示，凍原豆雁的現身，吸引大批鳥友到茄萣濕地拍攝，用影像紀錄這批嬌客過境歷史時刻，除歡迎大家把握機會欣賞，也提醒保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護地球的自然資源並維護生態永續。

高雄市政府工務局15日表示，有來自西伯利亞的「凍原豆雁」造訪茄萣濕地，並可觀測到同時約22隻豆雁聚集，不僅是牠們首次蒞臨高雄，且據資深專業鳥友評估，這應是台灣有紀錄以來最大群。（高雄市政府提供）中央社
高雄市政府工務局15日表示，有來自西伯利亞的「凍原豆雁」造訪茄萣濕地，並可觀測到同時約22隻豆雁聚集，不僅是牠們首次蒞臨高雄，且據資深專業鳥友評估，這應是台灣有紀錄以來最大群。（高雄市政府提供）中央社

濕地 高雄市

延伸閱讀

議員批愛河無整體觀光規畫 高市觀光局長：我也不滿意

一度以為是黑琵 白面琵鷺現身蘆竹埤塘 鳥友驚喜

黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺 鳥友今發現蹤跡

台南市工務局二次勒令停建 女子仍增建違章判刑5月

相關新聞

22隻凍原豆雁現身茄萣濕地 台灣有紀錄以來最大群

高雄市茄萣濕地首次記錄到有凍原豆雁現蹤，同時間可觀測到約有22隻豆雁聚集，吸引大批鳥友到茄萣欣賞拍攝；據資深專業鳥友評估...

喜迎嬌客！18隻小天鵝現蹤嘉鰲鼓溼地 歷年最多

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地解說團隊今上午8點在濕地西南水域發現18隻稀有罕見的小天鵝，共11隻成鳥、7隻幼鳥，為歷年來台數量最...

影／白海豚家族現蹤台中港 海巡員捕捉10多隻追逐畫面

白海豚家族今天出現在台中港海域，海巡署巡防艇海上巡邏發現，有10多隻白海豚追逐遊戲，海巡人員驚喜看到，拍照攝影記錄，不敢...

立冬過後動物提早「洗洗睡」 北市動物園調整開放時間

每年的11月到隔年的1月之間，台北市立動物園都會配合冬令的日照時間，提早約半小時讓動物們回到室內欄舍休息。動物園表示，為...

柯基把鼻口塞籠縫弄出「鬼臉」一天做好幾次是有原因的

不只是人會扮鬼臉，狗狗也會！一隻柯基把鼻子前端擠入柵欄間，縫隙太小讓狗狗的表情變得猙獰又搞笑。

好擔心主人！男子暈倒送醫忠犬一路相陪 網友感動：真正的好朋友

俗話說「狗是人類最好的朋友」，人與狗之間彼此碰到危難時，更是經常展現互助的精神，陪伴對方度過難關。最近一位外國網友，就碰上類似的狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。