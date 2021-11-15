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柯基把鼻口塞籠縫弄出「鬼臉」一天做好幾次是有原因的

聯合新聞網 / 綜合報導
柯基把把鼻子前端擠入柵欄間，形成怪表情。圖取自推特
柯基把把鼻子前端擠入柵欄間，形成怪表情。圖取自推特

不只是人會扮鬼臉，狗狗也會！一隻柯基把鼻子前端擠入柵欄間，縫隙太小讓狗狗的表情變得猙獰又搞笑，但這其實是牠想要討摸引起主人注意的手段。

日本一名飼主上傳1歲柯基「琥珀」的搞笑影片，牠把鼻子前端插進籠子的柵欄縫隙，在鼻頭弄出多條皺摺，露出牙齒，臉整個都變形了，看起來很像在扮鬼臉。這模樣讓網友笑翻了，還有人說很像宮崎駿電影《魔法公主》裡做出威嚇狀的山犬。

飼主表示，這是琥珀想要撒嬌討摸的動作，一天內總要做出這表情好幾次，努力引起主人的注意。因為琥珀太調皮了，所以當主人無法看著牠時，會把牠關在籠子裡，頑皮的牠都快把牆壁鑿個洞了。

飼主說，琥珀小時候開始就會把鼻子塞進籠間，只是幼犬時體型小，鼻子上不會出現皺摺，模樣比較可愛。

琥珀是隻我行我素的柯基，相當親人也親狗，出去散步時如果沒有遇到摸牠的人或其他狗朋友，就會耍賴不走。在家是任性調皮的孩子，做錯事時主人會責備牠，但牠改不掉依然故我。

和主人一起散步的琥珀。圖取自推特
和主人一起散步的琥珀。圖取自推特

日本 寵物

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