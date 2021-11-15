他幫樹懶過馬路牠「伸手」致謝 專家打臉：是受驚自保動作

人類經常將自我情緒投射在動物身上，將動物注入感情並擬人化，因此容易產生一些美麗的誤會。外國一名男子日前發現一隻樹懶正在馬路上緩慢爬行，他便抱起樹懶到另一邊的樹上，想不到樹懶竟向男子伸出右手，疑似在表達感謝。不過專家解釋，那其實是樹懶的「自保動作」，表示牠當下受到驚嚇，才會有此舉動。

根據每日郵報報導指出，外國一名男子日前在山上開車時，發現馬路上有一隻樹懶趴在地上緩慢爬行，他擔心樹懶被其他車輛意外撞上，便下車將樹懶抱到另一邊的樹上。

而樹懶被抱到樹上後，緩緩地向男子伸出右手，讓男子認為樹懶是在向自己表達感謝，他將影片發上網路，許多網友都相當感動，大讚男子的協助，還有人說「這是我看過最美麗的感謝」。

不過樹懶保護基金會（Sloth Conservation Foundation）創始人暨執行主任克莉夫博士（DrRebecca Cliffe）卻表示，樹懶伸出右手其實是所謂的「自保動作」，當樹懶受到威脅時，就會伸出手臂，讓自己體型看起來更大，藉以嚇跑對方，因此當時樹懶會有此舉動，表示牠受到驚嚇，並不是表示感謝，直呼「這是個美麗的誤會」。