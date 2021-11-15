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好聰明！吃貨狗用這招假造「大義名分」擅闖廚房禁地

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友狗狗假裝自己的球掉落，為了撿球而闖進被禁止進入的廚房。圖擷取自twitter
一位網友狗狗假裝自己的球掉落，為了撿球而闖進被禁止進入的廚房。圖擷取自twitter

無論是再怎麼乖巧的寵物，碰到美食在前，經常也是難抵誘惑。因此許多養寵物的飼主，都會想辦法不讓寵物進入廚房，以免趁機偷吃東西。然而最近有位日本網友，就碰到自家狗狗為了進廚房，而做了一件讓他哭笑不得的事。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「mofusenna」最近分享一段影片。畫面中他飼養的黃金獵犬刁著一顆玩具足球，跑到廚房小門的旁邊。接著狗狗將球放下，先假裝往回走了兩步之後又掉頭，假裝自己需要撿球，就這麼踏進廚房內。

mofusenna表示，他的狗狗食量驚人，平常就禁止他擅自進入廚房，但沒想到狗狗居然會用這招闖入。且到了隔天，這隻狗狗如法炮製，用同樣的方法光明正大踏進廚房，還一臉裝作無辜的樣子，讓mofusenna是哭笑不得，不知道該覺得他聰明才好，還是該斥責他耍花招。

網友們則紛紛表示「太可愛了吧」、「腦筋真的很不錯耶」、「看他這麼可愛就原諒他了吧」、「據說黃金獵犬有三歲小孩左右的智商」、「一點一點走進來的樣子真可愛」、「還會先回頭，是很精密的戰術呢」、「好像還滿大隻的」、「現行犯啊」、「製造大義名分再進入，太聰明了」、「比人還要聰明」、「可以去當外交官了」。

日本 寵物

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