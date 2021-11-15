被貓咪搶零食 無助柴犬用眼神向主人求救：馬麻你看牠啦
很多人會同時飼養貓和狗，在一個屋簷下，貓時常喜歡以老大自居，甚至會捉弄狗狗，而個性溫和的狗狗通常也只能默默承受，不時用無辜的眼神向飼主求救。
日本一名飼主養了柴犬Halu和米克斯貓Mugi，他拍下一段Mugi搶奪Halu的骨頭狀零食，不停地嗅聞，Halu靠近還被牠用貓拳驅趕。無辜的Halu只能望著飼主用眼神求救，彷彿在說：「馬麻～怎麼辦？」。直到Mugi玩膩自行離開，Halu才能享用。
下一段影片裡，骨頭狀零食在桌子底下已經斷成兩半，Mugi用前掌撥弄著其中一小塊，玩得不亦樂乎，Halu也只能靜靜地看著貓咪夥伴玩弄牠的零食。
在飼主的IG裡可以看到Mugi時常飛撲偷襲Halu，或是用前掌玩弄牠的頭。飼主透露，Halu活潑親人，平常總表現的很冷靜，秉持著「絕不欺負貓」的信念；而Mugi常展現出霸氣的性格，事實上是個膽小鬼，喜歡捉弄Halu，而Halu都默默承受，雖然偶爾也會出現被惹毛的情況。
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