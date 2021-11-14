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玩一二三木頭人？4隻柴犬凝視鏡頭同步呈「石化」狀態
狗狗非常好動，除了睡覺以外，要看到牠們一動也不動的姿態非常難得，更何況是四隻同時靜止！一名飼主拍到四隻柴犬同時「石化」的樣貌，就像在玩一二三木頭人一樣。
日本一名飼主在推特經營「柴犬一家」的帳號，她養了四隻柴犬，四隻個性迥異，有好戰的也有愛撒嬌的，共同點是都喜歡散步和午睡。
有一天飼主吃完飯後偶然看到四隻柴犬兩坐兩站，其中三隻盯著他，呈現靜止狀態，幾秒後最後面那隻也轉頭加入凝視的行列，她覺得很有趣，就把這畫面拍攝下來，還笑稱：「不是在玩一二三木頭人吧」。
だるまさんが転んだを— 柴犬一家 (@Sibainuikka) September 24, 2021
している訳ではありません。#柴犬 #柴犬を崇めよ #柴犬一家 #犬好きさんと繋がりたい #TLに犬を流す pic.twitter.com/FmhpJU5WrM
飼主說，隨後當她開始準備狗狗的零食，柴犬們馬上解除了靜止狀態，轉為大暴動的模式。
飼主表示因為丈夫太想養狗，拗不過他才會迎來這些毛孩，自從養了狗之後，外出頻率急遽減少，不過天氣變冷了，早上起床發現身邊圍繞著柴犬，覺得很幸福。
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