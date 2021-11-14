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2021澳洲貓狗名字大調查！冠軍狗名源自明星的寶貝兒女
先前揭露過日本人愛幫寵物狗取什麼名字，澳洲也公布一份2021貓狗命名排行榜，許多熱門的名字靈感來自於名人、皇室成員和電影角色名。
一家澳洲寵物保險公司針對今年飼主替貓狗的命名進行調查，發現許多人喜歡引用名人或皇室成員的名字，像是公狗排名第一的「Archie」是脫離皇室的哈利王子和梅根的2歲兒名字；另外母貓母狗的冠軍名「Luna」是來自美國R&B天王John Legend和名模妻Chrissy Teigen的5歲女兒名。
其他眼熟的名字還有迪士尼動畫電影「獅子王」的男女主角Simba和Nala，以及知名餅乾Oreo也都上榜了。
該寵物保險公司的發言人表示，兩個音節的名字最好，因為對貓狗而言最能聽的清楚。她還建議在養寵物前最好先預備幾個名字，在開始飼養的頭幾天，測試哪個名字最適合。
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