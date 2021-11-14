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比特犬咬死10歲男孩 前飼主「早有警覺」2周前PO網拋售

聯合新聞網 / 綜合報導
美國比特犬示意圖，非關本新聞。ingimage
美國比特犬示意圖，非關本新聞。ingimage

上個月新竹發生比特犬咬死人的案件，農委會研擬將比特犬等具攻擊性的大型犬列入禁止飼養及進口的名單。在國外也頻傳比特犬傷人的事件，英國本月初發生一隻比特犬襲擊10歲男孩致死的事件，原飼主2周前就因害怕狗狗的攻擊性而將牠在網上出售。

英國威爾斯（Wales）發生一起比特犬咬死孩童的事件，10歲的男孩傑克放學後到朋友家玩，卻遭朋友家的美國比特犬「野獸」攻擊，朋友目睹當下尖叫跑出去求救：「我的狗殺了我朋友！」。

警方到場後試圖把野獸從傑克身邊引開，鄰居也來幫忙，但野獸仍死死咬住傑克不放。最後野獸被警察當場擊斃，醫護抵達現場仍無法救回傑克的性命。

根據調查，飼主在約兩週前買了這隻15個月大的比特犬，前飼主是一名28歲的女子，她早就意識到比特犬非常危險，會攻擊其他動物，因而把牠PO上網出售。在廣告貼文裡寫道：「非常大又強壯的狗，不幸地是和其他狗處不來，我盡力了，但不能將我養的狗置於危險中」。

當地鄰居表示，這隻比特犬一向被視為「麻煩」，並謠傳牠在最近幾周曾經咬過人還有殺死貓。警方就這起事件逮捕訊問3名相關人士。

比特犬 英國 寵物

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