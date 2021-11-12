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寵物知識+／憑聲音就能掌握主人蹤跡 研究：貓具空間認知能力

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪擁有敏銳聽力。ingimage
貓咪擁有敏銳聽力。ingimage

貓擁有敏銳的聽覺，即使看不到飼主的身影，單憑聲音就能在心理運算，判斷其所在位置，這項能力透過日本一名學者的實驗證實了。

CNN報導，京都大學博士生高木佐保以前就對貓咪高度的聽覺能力很有興趣，因此想要驗證貓是否能根據聲音來辨別飼主的所在，以及對於空間的掌握度。

他在家裡以及貓咖啡廳進行實驗，用多個揚聲器放在不同空間，都放在貓看不見的地方，播放飼主呼喚貓的名字，但是本人沒有出現在其面前，來測試貓咪的反應。

實驗結果顯示，由於貓不知道聲音來自揚聲器，當主人的聲音在不同空間同時出現時，貓還以為主人會瞬間移動，從耳朵和頭部的動作，看得出來貓咪非常驚訝。由此可知，貓具備空間認知能力，並且能根據聲音的線索，來判斷他人所在的場合。

高木表示，對於無法用眼睛看見的飼主，仍能透過聲音在心中塑造存在感，這代表貓的心理運作比預想的更為複雜。

除了貓以外，黑長尾猴和狐獴之類的動物同樣能透過聲音刺激進行形象的描繪，尤其在能見度低的環境捕捉獵物，這種能力更是重要。

貓行為諮詢專家表示，一般而言比起狗，貓相較之下不關心人類，但尤其是年紀大的貓，對於飼主的依賴度高，睜開眼睛時若看不到主人也聽不到其聲音，會顯露出寂寞的神情。由此實驗可看出飼主能帶給貓咪安心感，貓和人仍可以構築彼此的羈絆關係。

貓咪 日本 寵物 寵物知識

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