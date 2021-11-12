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動彈不得！蛇在這地毯怎麼爬都是「原地踏步」 網友驚：好像在跳舞

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現蛇在超細纖維材質的地毯上無法前進，怎麼蠕動都是原地踏步。圖擷取自twitter
網友發現蛇在超細纖維材質的地毯上無法前進，怎麼蠕動都是原地踏步。圖擷取自twitter

蛇的移動方式相當特別，藉由收縮自身的肌肉和地面摩擦，以呈現S狀的方式向前爬行，這種特殊的移動方式也被稱為「蛇行」。然而根據地面構造的不同，蛇行的效率也不一樣，最近一位日本網友，就發現在某種特定的材質上，蛇是沒有辦法向前移動的。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本twitter網友「ebihara_ten」分享一段影片，片中有著淡粉紅色的蛇，正在一張白色的地毯上蛇行。可要是仔細觀察，就會發現這隻蛇即使不斷蠕動，但是卻絲毫沒有前進，只是在原地踏步而已。

報導指出，這隻蛇的品種為「玉米蛇」，而地毯則是「超細纖維」的材質。他是在飼養的過程中，意外發現玉米蛇無法在超細纖維上頭前進，才會錄下這部影片。而既然蛇是靠摩擦力來移動的，於是也能推測出當玉米蛇碰上超細纖維時，幾乎沒辦法製造出摩擦力。

網友們則紛紛表示「對蛇來說好像是個陷阱」、「該不會可以用這招抓蛇吧」、「一瞬間還以為是動畫CG」、「感覺好像在跳舞」、「放快點看好像麥可傑克森」、「可以用這招防止逃跑」、「挺可愛的」、「蛇柱」、「給蛇使用的跑步機」、「第一次發現會這樣」。

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