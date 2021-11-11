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旗美高中升旗到一半突見「山羌被狗追咬」 救傷後仍不治

中央社 / 高雄11日電
高雄市旗美高中10日發現一隻山羌被狗追趕入校園、並遭咬傷，協助救傷的壽山動物園11日表示，牠身上有6、7處穿刺傷，經救治後仍在上午被工作人員發現死亡。（翻攝畫面）中央社
高雄市旗美高中10日發現一隻山羌被狗追趕入校園、並遭咬傷，協助救傷的壽山動物園11日表示，牠身上有6、7處穿刺傷，經救治後仍在上午被工作人員發現死亡。（翻攝畫面）中央社

高雄旗美高中昨天有山羌被放養家犬追入校園、並遭咬傷，協助救傷的單位表示，牠身上有6、7處穿刺傷，送到時有點呆滯，經救治仍在今早被工作人員發現已經死亡。

高雄旗美高中10日上午在臉書上發布影片表示，在早上朝會時，突然傳來一陣追趕慘叫聲，有山羌被狗追進校園，又遭到咬傷，在學校老師、教官的協助下，把山羌安置在辦公室，下午由農業局人員協助送至救傷單位。

旗美高中校長彭昕鋐今天接受中央社記者訪問表示，追擊的犬隻是附近民眾放養的家犬，山羌可能在校外已經跟狗在搏鬥，意外跑到校內，又因為被圍牆擋住逃不掉，才被狗攻擊。

彭昕鋐表示，學校老師和教官在第一時間就追上去，但是因為山羌跟狗的速度都很快、人追不上，發現的時候山羌已經受傷，在狗被趕離後，山羌又因受到驚嚇繼續逃跑，掉到學校水溝裡。

彭昕鋐說，救出山羌後，校方用清水清潔牠的身體、又用毛巾包裹幫牠保暖，再透過1999通知動保處協助後續安置處理，並且也有許多同學關心山羌的情況。

協助救傷的單位告訴中央社記者，這隻山羌在送到的時候身上有6、7處穿刺傷，傷口不淺且大量流血，而且過度安靜、有點呆滯，「讓人有點擔心，因為狀況不太對」，雖然經過救治，仍在今天早上被工作人員發現已經死亡。

協助救傷單位表示，山羌的膽子很小、容易受到驚嚇，建議民眾不要過度驚擾，並且也呼籲民眾盡量不要放養家犬，以保護野生動物。

旗美高中也在貼文中指出，校園出現山羌實屬奇聞，不知是否來自學校後面的山區，若是如此，證明旗尾山系生態環境豐富多元。

高雄市旗美高中10日上午朝會時，突然傳來一陣慘叫聲，發現是一隻山羌被狗追趕進校園且遭咬傷，在校方協助下先把山羌安置在辦公室，下午由農業局人員協助送至救傷單位，但11日仍不幸死亡。（翻攝畫面）中央社
高雄市旗美高中10日上午朝會時，突然傳來一陣慘叫聲，發現是一隻山羌被狗追趕進校園且遭咬傷，在校方協助下先把山羌安置在辦公室，下午由農業局人員協助送至救傷單位，但11日仍不幸死亡。（翻攝畫面）中央社

山羌

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