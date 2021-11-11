「哈士奇」吃掉多隻雞鴨和豚鼠 飼主驚覺牠不是狗：被騙了！

一名男子跟商人買了一隻哈士奇狼犬，但是狗狗長大後開始獵捕家禽，讓他起了疑心，隨後被證實這並不是狗，而是野生動物山狐。

一位住在秘魯首都利馬的男子索特羅（Maribel Sotelo）花50新索爾（約新台幣350元）從動物市場上買了一隻「西伯利亞哈士奇」，給牠取名為Run Run。

後來索特羅發現Run Run的情況不太對，才8個月大的牠會襲擊鄰居養的雞鴨和豚鼠，在短短一個週末內就吃掉鄰居養的15隻豚鼠和6隻雞。

政府的森林野生動物局在8日誘捕了Run Run，發現牠不是哈士奇，而是南美洲特有的野生犬科動物「山狐」。

山狐又名寇巴俄狐或厄瓜多胡狼，是南美洲大陸內體型第二大的犬科，僅次於鬃狼。主要吃齧齒目、兔、鳥類及蜥蜴，有時也會吃植物及腐屍。甚至會攻擊羊。

索特羅說他被攤商欺騙了，對方跟他說這是一隻狼犬，所以就照一般狗的方式飼養和餵食，隨著牠長大，開始意識到這並不是普通的狗。

當局表示，Run Run的健康狀況良好，被送往利馬市內的動物園接受保護，並成為園內的明星動物。政府研判Run Run是走私物，違法販賣野生動物，將被處3～5年有期徒刑。