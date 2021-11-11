「哈士奇」吃掉多隻雞鴨和豚鼠 飼主驚覺牠不是狗：被騙了！
一名男子跟商人買了一隻哈士奇狼犬，但是狗狗長大後開始獵捕家禽，讓他起了疑心，隨後被證實這並不是狗，而是野生動物山狐。
一位住在秘魯首都利馬的男子索特羅（Maribel Sotelo）花50新索爾（約新台幣350元）從動物市場上買了一隻「西伯利亞哈士奇」，給牠取名為Run Run。
後來索特羅發現Run Run的情況不太對，才8個月大的牠會襲擊鄰居養的雞鴨和豚鼠，在短短一個週末內就吃掉鄰居養的15隻豚鼠和6隻雞。
政府的森林野生動物局在8日誘捕了Run Run，發現牠不是哈士奇，而是南美洲特有的野生犬科動物「山狐」。
山狐又名寇巴俄狐或厄瓜多胡狼，是南美洲大陸內體型第二大的犬科，僅次於鬃狼。主要吃齧齒目、兔、鳥類及蜥蜴，有時也會吃植物及腐屍。甚至會攻擊羊。
索特羅說他被攤商欺騙了，對方跟他說這是一隻狼犬，所以就照一般狗的方式飼養和餵食，隨著牠長大，開始意識到這並不是普通的狗。
當局表示，Run Run的健康狀況良好，被送往利馬市內的動物園接受保護，並成為園內的明星動物。政府研判Run Run是走私物，違法販賣野生動物，將被處3～5年有期徒刑。
VIDEO: An escaped fox, whose owners thought it was a dog, has been caught and sent to a zoo in Lima, Peru. The Andean fox named Run Run wreaked havoc on small farms in the Comas neighborhood, eating ducks, chickens and guinea pigs much to the chagrin of its owners' neighbours pic.twitter.com/oACE1CATY7— AFP News Agency (@AFP) November 10, 2021
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