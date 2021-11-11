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海中角力10分鐘！澎湖男1竿釣起「大石老魚」直呼幸運

中央社 / 澎湖縣11日電
澎湖釣客陳凱翔11日表示，上午風力稍歇，配合海水潮汐到馬公西衛海域海釣，除了玳瑁石斑與青嘴魚外，還以1支竿首次在近海內釣到重達2斤、俗稱「石老」的邵氏寒鯛。中央社
澎湖釣客陳凱翔11日表示，上午風力稍歇，配合海水潮汐到馬公西衛海域海釣，除了玳瑁石斑與青嘴魚外，還以1支竿首次在近海內釣到重達2斤、俗稱「石老」的邵氏寒鯛。中央社

澎湖釣友陳凱翔今天在馬公西衛近岸珊瑚礁區海域，以1支竿海釣拉起1尾重達2斤的邵氏寒鯛，人魚在海中角力近10分鐘，所幸未脫勾或斷竿，才幸運得手，直呼好運。

陳凱翔向中央社表示，今天上午風力稍歇，配合海水潮汐，前往馬公西衛海域海釣，魚兒咬勁不錯，除了玳瑁石斑與青嘴魚外，還首次在近海內釣到這麼大尾，俗稱「石老」的邵氏寒鯛。

陳凱翔說，俗稱「石老」的邵氏寒鯛，由於這種的拉勁力大，一般體型在4、5兩重，以1支竿釣起後，都要在海中掙扎一段時間，才能拉出水面入簍，今天能用1支竿首次釣到這麼大尾，好在沒有斷竿或脫勾，釣起重達近2斤重，算是幸運。

陳凱翔說，邵氏寒鯛，又稱邵氏豬齒魚，澎湖俗稱「石老」的高經濟魚類，頭及體側上方為藍灰色，腹部為淺黃色，眼眶前後有數條藍紋，上下緣各具4犬齒，一般大多以延繩釣法釣獲，肉質鮮美，每斤售價在新台幣500元上下。

澎湖釣客陳凱翔11日在馬公西衛近岸珊瑚礁區海域，以1支竿海釣拉起1尾重達2斤的邵氏寒鯛，他說，俗稱「石老」的邵氏寒鯛拉勁大，一般體型在4、5兩重，難得在近海釣到這麼大尾。中央社
澎湖釣客陳凱翔11日在馬公西衛近岸珊瑚礁區海域，以1支竿海釣拉起1尾重達2斤的邵氏寒鯛，他說，俗稱「石老」的邵氏寒鯛拉勁大，一般體型在4、5兩重，難得在近海釣到這麼大尾。中央社

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