海中角力10分鐘！澎湖男1竿釣起「大石老魚」直呼幸運

澎湖釣友陳凱翔今天在馬公西衛近岸珊瑚礁區海域，以1支竿海釣拉起1尾重達2斤的邵氏寒鯛，人魚在海中角力近10分鐘，所幸未脫勾或斷竿，才幸運得手，直呼好運。

陳凱翔向中央社表示，今天上午風力稍歇，配合海水潮汐，前往馬公西衛海域海釣，魚兒咬勁不錯，除了玳瑁石斑與青嘴魚外，還首次在近海內釣到這麼大尾，俗稱「石老」的邵氏寒鯛。

陳凱翔說，俗稱「石老」的邵氏寒鯛，由於這種的拉勁力大，一般體型在4、5兩重，以1支竿釣起後，都要在海中掙扎一段時間，才能拉出水面入簍，今天能用1支竿首次釣到這麼大尾，好在沒有斷竿或脫勾，釣起重達近2斤重，算是幸運。