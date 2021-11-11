海中潛伏幽靈殺手 漁網害死魚類

每年有高達64萬噸的漁網、漁業裝備掉進世界水域，成為海中的幽靈殺手，每年殺害13萬隻以上的大型海洋生物與不可計數的小型魚類！世界自然基金會香港分會早於2019年就發起「追蹤鬼網計畫」，配合業餘潛水員清除鬼網；夏威夷太平洋大學5月也曾發起研究，彙整漂流漁網的構成、材料等資訊等，盼能溯源漁具生產廠商與漁業的關係。

海洋的幽靈殺手

《CNN》報導，「鬼網」或「幽靈裝備」是指，因各種因素掉落水中，如暴風雨沖刷、設備老舊或為了掩蓋非法捕魚的證據，而丟失或被遺棄的捕魚設備。根據綠色和平組織統計，每年有高達64萬噸的幽靈裝備掉落在世界各水域中。

世界自然基金會香港分會海洋主管麥庫克說，幽靈裝備在海中漂流並製造相當多的問題。 據估計，每年有136,000隻海豚、海豹、海龜，甚至鯨魚，以及無數的小型海洋生物，被幽靈裝備殺死，可能導致某些地區高達30%的魚群消失，進而影響食品供應、漁業利潤，及魚類復育的相關計畫。

捕獵幽靈計畫啟動

根據致力於移除鬼網的潛水員陳哈利表示，發現一張鬼網，可能需要花3到8小時來移除，有時還需要使用剪刀來解救受困的海洋生物。他說，自已也曾數次被鬼網纏繞住，面臨生死關頭。麥庫克也相當認同陳哈利在移除鬼網所做的努力，但他也強調，即使是最有經驗的潛水員來移除鬼網，也同樣面臨著相當大的風險。

故世界自然基金會香港分會早於2019年就發起「追蹤鬼網計畫」，倡議邀請業餘的潛水員使用便攜式的 GPS 設備，記錄幽靈裝備的位置。一旦他們回到陸地，就通過應用程序報告香港漁農自然護理署，並與潛水專家團隊利用這些數據，安全地收集漁網。該計畫已移除 244 件、近600 磅的幽靈裝備。

預防勝於治療

麥庫克說，為了「防止故意和意外丟失漁網」，可以建立鼓勵回收的機制，確保漁民妥善保存他們的謀生工具。他補充，鬼網與「非法捕魚密切相關」，因此政府必須確保海警能夠有執法的資源和手段。

《美聯社》報導，夏威夷研究人員於5月就開展偵探工作，試圖就鬼網的結構、線材與編織方式等追溯到鬼網的製造商。夏威夷太平洋大學的研究人員拉克爾說，「只需要一個小樣本，就可以了解它的構造方式」，研究資訊將被輸入到數據庫中，幫助科學家找到製造商和漁業之間的運作模式。

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