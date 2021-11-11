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影／萬聖節南瓜嚇壞小貓熊 對它窮追猛打「一小時多沒停過」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本動物園的一隻小貓熊對萬聖節南瓜抱持著很重的敵意，不斷地發動攻擊。圖擷取自twitter
日本動物園的一隻小貓熊對萬聖節南瓜抱持著很重的敵意，不斷地發動攻擊。圖擷取自twitter

有時對人類感覺再熟悉不過的東西，但是對動物而言卻有可能相當陌生，因此在見到時，很可能會顯露出非常警戒的樣子。最近在日本，就有這樣的一段影片。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「capylife」分享一則短片，內容是他最近去神戶市立王子動物園時拍到的影像。可以看到在畫面中，有一隻「喜馬拉雅小貓熊」不停拍打、攻擊著一顆南瓜，似乎對南瓜抱持非常重的敵意。

這顆南瓜是因為配合萬聖節，由園方特意準備的，其他的動物區也有放置類似的東西。但不知道為什麼，就是這隻小貓熊在看到南瓜後性情大變，不斷對南瓜展開攻擊。甚至capylife暫且離開現場，並在一個半小時後回來觀察情況時，發現小貓熊還是繼續在跟這顆南瓜搏鬥著。

網友看了則紛紛表示「戰起來啦」、「其實滿可愛的，工作人員的準備有值得」、「威嚇的同時使出可愛攻擊」、「南瓜上面還有寫『給糖或搗蛋』的樣子」、「果然是『我要搗蛋！搗蛋！搗蛋！』」、「野生本能覺醒了」、「裡頭該不會是真人吧」、「這該說攻擊力很高還是不高呢」、「要打倒促成萬聖節的元兇」。

動物園 萬聖節

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