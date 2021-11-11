聽新聞
test
0:00 / 0:00
一度以為是黑琵 白面琵鷺現身蘆竹埤塘 鳥友驚喜
桃園市退休媒體工作者莊明仁9日在蘆竹區一處埤塘，巧遇白琵鷺，雖然不像黑面琵鷺屬於瀕臨絕種，但也是珍稀類，這兩天再回原地，已經不見嬌客，鳥友覺得他很幸運。
莊明仁原以為發現黑琵蹤跡，後來資深鳥友說是白琵，因為白琵常和黑琵混居，也常被混淆誤認，不過白琵鷺體型稍大，黑臉只到眼睛前端，琵琶型的嘴末端為黃色，臉部皮膚為黃色；繁殖期的白琵鷺冠羽明顯，和胸前的羽毛都為黃色。
他和鳥友查資料顯示，白琵鷺主要分布在歐亞大陸，目前世界上白琵鷺的種群數量約有3萬1000至3萬4500隻，但各地的種群數量普遍不高，多數國家都只有很少幾百對繁殖種群，並且呈逐年下降趨勢；一些國家如羅馬尼亞，已經完全消失。
台灣鳥友引用香港調查資料，2020黑面琵鷺全球普查，數量達4864隻再創新紀錄但是數量還是很少，台灣記錄2785隻約占57.3％。今年新竹香山濕地、台南七股都記錄黑面琵鷺現身的訊息，北台灣新北市金山2016年10月也發現黑琵，可能是超級明星的緣故，反而比較少注意白琵鷺。
莊明仁說，連日冷鋒過境，9日心想會有候鳥乘風跟著東北季風南下，一早出門騎車到常去的賞鳥溼地和埤塘繞了一圈，但天不從人願沒見到預期的新來水鳥。
然而老天還是疼憨人，他沿著農路騎到以前朋友放養池魚的埤塘轉一轉，果真讓他有意外收穫，先看到一大群的花嘴鴨、白鶺鴒，後面驚喜以為發現賞鳥人夢寐以求的黑面琵鷺，雖然後來知道是白琵鷺，還是很開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言