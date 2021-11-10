影／他花5年紀錄西拉雅「草鴞」 發起組巡守隊世代守護

台灣東方草鴞又有猴面鷹之稱，全台數量不超過500隻屬瀕危一級保育鳥類，台南西拉雅生態紀錄片導演萬俊明5年來投入草鴞生態紀錄，每年都有穩定的族群築巢，農委會林務局「生態給付」今年起跑，台南地區草鴞有9戶（大內8戶、新化1戶）申請，面積約8公頃，主要是不用除草劑，不架網，每戶可給付2萬，萬俊明也發起召募在地成立巡守隊，希望更多人關注珍稀物種草鴞的保育。

萬俊明最近發表受台南市農業局委託的一支草鴞生態紀錄片「西拉雅猴面鷹」，一手包辦影片旁白到配樂，是他多年來的紀發成果，從築產生蛋孵化，鳥媽媽24小時守護，鳥爸爸捕捉老鼠等，直到雛鳥長大等，相當感人，萬俊明從2017年在台南新化草原發現第一個草鴞巢，持續追蹤至今5年，每年都有3巢穩定在這裡育雛。

萬俊明說，草鴞是一級保育鳥類，其心型臉盤像是蘋果剖面，不只長相特殊，也是台灣12種貓頭鷹最稀有，喜歡住在白茅草中，築巢很簡單用腳踏一踏就開始下蛋，往年一巢都下5個蛋，今年3個巢都只下4個蛋，且往年中秋節就育雛，今年延後2、3個禮拜，但不知是什麼原因。

草鴞保育受到重視，林務局今年起推動生態給付，台南市有水雉及草鴞列入，台南農業局森保科長朱健明表示，今年水雉有22戶申請，面積21公頃，第1階段水田維持有水符合就給付8千，第2階段產品通過農藥殘留再給付2萬；草鴞主要棲地在大內、新化和關廟，今年只有9戶申請，主要是不使用除草劑及不架網，審核通給給付2萬。

林務局也鼓勵召募在地巡守隊守護，官田水雉今年成立一隊，但草鴞尚無，萬俊明表示，草鴞保育需要在地的共識支持並落實，巡護協助是保育方式之一，期盼新化、關廟、大內在地人關心並成立巡守隊每隊至少10人，每月至少巡守一回，每次至少5人一組，每年獎勵金6萬元。萬俊明發起西雅山林巡守隊，鼓勵在地人加入，重視珍貴稀有的鄰居，不是為了獎金而是發自內心關注瀕危的草鴞。