【動物冷知識】熊到了冬季都在睡？北極熊抗議：吃比睡更重要！

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看睡眠的動物冷知識吧！

一般肉食動物沒什麼天敵，睡眠時間可以很長。

草食動物則需要隨時保持警覺，且草的熱量低，需隨時吃草補充能量。

無尾熊與樹懶的食物則屬於有毒的植物，需要靠睡眠排毒。他們動作緩慢，所以不太會消耗熱量。

成年的公熊在春天時會積極地找可交配的母熊，有時追隨一隻母熊的氣味，可長達數日甚至上週。公熊追求到母熊後，他們會在一起長達數星期，但結束後，雙方會分頭覓食，也許之後再也不會見到面。養育後代的責任，完全落在母熊身上。由於小熊依賴母熊的時間很長，母熊一生中，大約只會生產5胎，每胎平均約兩隻。

大頭大頭，下雨不愁。

#NationalNappingDay: juvenile snow owls often sleep face down on the ground because the weight of their heads means they can't sleep when perched.



This one, pictured in a Japanese wildlife park in 2017, may look like an ex-owl but he is only having a nap. HE IS NOT A DRUNK OWL!! pic.twitter.com/7Df8bJBH9M — Pulp Librarian (@PulpLibrarian) March 9, 2020 お客様につぶれまんじゅうって呟かれていたボルトのあひる寝#原宿 #ふくろうの城 #フクロウカフェ pic.twitter.com/c3YBK0sNxq — ふくろう (@fs_harajuku) October 18, 2015

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