【動物冷知識】熊到了冬季都在睡？北極熊抗議：吃比睡更重要！
哈囉大家好，我是帽帽！
今天我們來看睡眠的動物冷知識吧！
- 無尾熊、樹懶：20小時
- 老虎、獅子：14小時
- 老鼠、貓、豹：12小時
- 狗、海豚：10小時
- 人、豬：8小時
- 羊：5小時
- 大象：4小時
- 馬：3小時
- 長頸鹿：2小時
一般肉食動物沒什麼天敵，睡眠時間可以很長。
草食動物則需要隨時保持警覺，且草的熱量低，需隨時吃草補充能量。
無尾熊與樹懶的食物則屬於有毒的植物，需要靠睡眠排毒。他們動作緩慢，所以不太會消耗熱量。
成年的公熊在春天時會積極地找可交配的母熊，有時追隨一隻母熊的氣味，可長達數日甚至上週。公熊追求到母熊後，他們會在一起長達數星期，但結束後，雙方會分頭覓食，也許之後再也不會見到面。養育後代的責任，完全落在母熊身上。由於小熊依賴母熊的時間很長，母熊一生中，大約只會生產5胎，每胎平均約兩隻。
大頭大頭，下雨不愁。
#NationalNappingDay: juvenile snow owls often sleep face down on the ground because the weight of their heads means they can't sleep when perched.— Pulp Librarian (@PulpLibrarian) March 9, 2020
This one, pictured in a Japanese wildlife park in 2017, may look like an ex-owl but he is only having a nap. HE IS NOT A DRUNK OWL!! pic.twitter.com/7Df8bJBH9M
お客様につぶれまんじゅうって呟かれていたボルトのあひる寝#原宿 #ふくろうの城 #フクロウカフェ pic.twitter.com/c3YBK0sNxq— ふくろう (@fs_harajuku) October 18, 2015
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