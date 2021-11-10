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【動物冷知識】熊到了冬季都在睡？北極熊抗議：吃比睡更重要！

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看睡眠的動物冷知識吧！




  • 無尾熊、樹懶：20小時

  • 老虎、獅子：14小時

  • 老鼠、貓、豹：12小時

  • 狗、海豚：10小時

  • 人、豬：8小時

  • 羊：5小時

  • 大象：4小時

  • 馬：3小時

  • 長頸鹿：2小時

一般肉食動物沒什麼天敵，睡眠時間可以很長。

草食動物則需要隨時保持警覺，且草的熱量低，需隨時吃草補充能量。

無尾熊與樹懶的食物則屬於有毒的植物，需要靠睡眠排毒。他們動作緩慢，所以不太會消耗熱量。




成年的公熊在春天時會積極地找可交配的母熊，有時追隨一隻母熊的氣味，可長達數日甚至上週。公熊追求到母熊後，他們會在一起長達數星期，但結束後，雙方會分頭覓食，也許之後再也不會見到面。養育後代的責任，完全落在母熊身上。由於小熊依賴母熊的時間很長，母熊一生中，大約只會生產5胎，每胎平均約兩隻。




大頭大頭，下雨不愁。


參考連結：123

北極熊 無尾熊

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