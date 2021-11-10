影／台南西拉雅山林驚見釘梯樹 攝影家憂不肖獵人濫捕

台南新化西拉雅山林有豐富野生動物棲息，許多天然樹洞成了大赤鼯鼠及貓頭鷹的家，群組發展相當穩定，當地西拉雅生態紀錄片導演萬俊明發現山林中裡有樹洞的樹木都被釘上釘梯，擔憂有不肖獵人在捕捉飛鼠及貓頭鷹等，化身為「掃釘人」，看到鋼釘就拔除或折彎，讓獵人無法得逞；台南市農業局森保科長朱健明強調捕捉野生動物及交易都是違法，只要查獲一定告發。

萬俊明有西拉雅追鷹人之稱，之前長期在西拉雅山林拍攝大冠鷲生態紀錄片，近年來也投入其他野生動物的生態攝影及調查，從架設的夜間攝影機在山林裡拍到難得現身的穿山甲、食蟹獴等，去年攝影機卻失竊，進而發現有不少有樹洞的樹木被釘上鋼釘，他將鋼釘折彎後，希望對方能因有人關注此事而收斂，沒想到今年情況卻變本加厲。

萬俊明說，今年他發現有釘梯的樹木就有10多處，有些還留有去年的舊釘，主要是找柚木，材質硬且易形成樹洞，有時像是公寓般好幾個樹洞，樓上住大赤鼯鼠，樓下住頷角鴞，獵人用2支鋼釘一層一層釘上去，就可以攀爬到樹上 從樹洞捕捉幼鼠，若有貓頭鷹也可以一併被捕或受到驚嚇。

萬俊明說，西拉雅山林的樹木提供數量可觀的大赤鼯鼠棲息，沒想到卻被另有居心的人釘上釘梯，尋找的多是5公尺高的樹洞，憂心貓頭鷹、飛鼠變成獵人的獵物，連日來除忙著拆釘子、貼標語，也期盼喚起更多人重視及教育宣導，尊重野生動物的生命。