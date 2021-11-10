黃偉哲去年野放「T85」黑面琵鷺 鳥友今發現蹤跡

台南市長黃偉哲去年野放傷癒的「T85」黑面琵鷺，今上午有2名鳥友在北門水晶教堂旁廢棄鹽灘發現芳蹤，鳥友們笑說「歡迎回台」。台南市生態保育學會將擇期請黃偉哲頒獎。

去年1月19日台南市生態保育學會副總幹事黃永豐、志工邱景威，在學甲濕地生態園區巡查時，發現1隻黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，由動物醫院施打抗血清藥劑，送往農委會特有生物研究保育中心後續照料及野外訓練康復，繫上「T85」腳環，2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，去年12月12日鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現。

今年黑琵保育季再度發起尋找「T85」黑面琵鷺活動，今上午9點左右，黃永豐在台南市北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田，意外發現「T85」，順勢猛拍100多張鏡頭；黃永豐欣慰的說，這隻黑琵去年被他救上岸抱在懷裡送醫，竟然還可以2年健健康康的每年飛行2000多公里重回台灣度冬。

台南市生態保育學會說，除黃永豐外，「拍鳥俱樂部」鳥友鄭宗達也通知拍到「T85」，將擇期請市長頒獎。該學會說，有志工曾經在民國92年起至103年連續11年拍到1隻斷了1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬，證明台南推動生態保育環境有成。