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光棍節動物也求脫單？ 園方爆料：老虎、花豹都偽單身

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
貘樹：太好了，我今年有望脫單。圖／北市動物園提供
貘樹：太好了，我今年有望脫單。圖／北市動物園提供

1111光棍節將至，許多民眾發現台北市立動物園的動物們，似乎都在活動場過著單身生活。動物園表示，園內除了有正在找尋伴侶的「真單身」，也有一群「偽單身」的獨居動物，例如：大貓熊、台灣黑熊、棕熊、老虎、花豹等，其實都是獨居動物，在非繁殖期，雌、雄個體並不會一起生活，如果硬是將獨居動物湊在一起，反而容易為了搶食物、搶地盤發生打鬥事件。

動物園表示，動物園為維持域外永續安全族群、同時保存其遺傳多樣性，經常要替動物們尋找適當的伴侶。目前正在等待對象的單身動物們，包括今年10月底剛從新加坡來台的雌性馬來貘「Putri」，期待未來能與單身漢「貘樹」成功配對；同樣是新加坡來台的雌性大食蟻獸「口袋莎」，獨自在熱帶雨林區住了三年，有望在今年底或明年初，為她找到伴侶。

從德國法蘭克福來台的四隻棕蜘蛛猴單身漢群，或新加坡來台的黑吼猴父子單身漢群，就都必須等到其他家族的適婚雌性個體，沒有親緣關係比牠們更遠的雄性個體能配對時，才有機會脫離單身。

動物園表示，至於「偽單身」的獨居動物們，除了繁殖期以外，都是單獨在自己的地盤生活，如果硬是將獨居動物湊在一起，反而容易為了搶食物、搶地盤發生打鬥事件。以大貓熊為例，團圓一家四口，除了「圓寶」還未成年會跟在媽媽「圓圓」身邊之外，「團團」與「圓仔」都擁有各自的活動空間，就算是有血緣關係的家人，因為顧及獨居動物的天性，也沒辦法讓牠們在同一個空間生活。

動物園表示，未來隨著大貓熊「圓寶」慢慢長大，媽媽「圓圓」開始出現驅離的動作時，「圓寶」也會像姊姊「圓仔」一樣開始獨居生活，大家現在能看著母女有趣的互動，每過一天「圓寶」與媽媽同框的日子是越來越少。

保育員：花豹你要去哪裡？花豹：別攔我，1111我要去百貨週年慶買一波。圖／北市動物園提供
保育員：花豹你要去哪裡？花豹：別攔我，1111我要去百貨週年慶買一波。圖／北市動物園提供

單身 獨居 動物園

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