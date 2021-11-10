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影／小狐狸卡民宅柵欄獲救 屋主想出一妙招讓牠重回媽媽懷裡

聯合新聞網 / 綜合報導
狐狸媽媽(右)到院子裡接狐狸寶寶 (左上、左下) 。圖／取自youtube
狐狸媽媽(右)到院子裡接狐狸寶寶 (左上、左下) 。圖／取自youtube

英國女性簡（Gen）和5歲女兒封城期間發現一隻小狐狸卡在鄰居和她們家中間的柵欄。簡戴手套救出受傷的小狐狸，最後還想出一個讓小狐狸重回媽媽懷抱的妙招。

簡一開始聯繫當地野生動物救援機構，詢問他們能否收容小狐狸，但對方表示封城期間員工人數不足，他們愛莫能助，簡只好自行餵食、照顧小狐狸。後來小狐狸漸漸恢復體力、開始走路，還展現出尋找家人的意圖。

於是他們白天將小狐狸放進院子裝有食物跟水的盒子裡，希望小狐狸的家人能回來找他。最初不見小狐狸家人，但有天晚上，小狐狸媽媽很明顯來找牠的孩子，因為院子裡的彈跳床、玩具和其他物品都出現明顯啃咬的痕跡。

簡說當時狐狸媽媽可能找不到小孩感到心急才搞破壞，他們接著想出讓狐狸母子團聚的方法：在院子裡放置繫著繩子的洗衣籃，再將小狐狸放到籃子下方，如果狐狸媽媽出現，他們就會向上拉繩子，讓小狐狸走出籃子見媽媽。

這個計畫在實施15分鐘後就奏效了。當他們放小狐狸到院子裡，狐狸媽媽很快跳過柵欄進院子。

簡認為狐狸媽媽一直在等待院子裡空無一人之時來接小孩。而現在正是好時機，母子順利團聚。

封城 英國

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