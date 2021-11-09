貓咪會自己去浴室刷牙 主人沒開心反而崩潰：那是我的牙刷啊！

你看過貓咪自己會刷牙嗎？一隻米克斯貓自己跑到浴室，認真輕咬牙刷的刷頭，看起來就像在刷牙一般。不過主人看到時當下只崩潰想到「那是我的牙刷阿！」。

1歲的「Harumaki」是異國短毛貓和曼赤肯的混種，有一項特技是「自己刷牙」，飼主拍下牠自己跳到浴室的洗手台上，把嘴湊向放在立座的牙刷，仔細啃咬著刷毛，就像在刷牙一樣。

Harumaki經常跑到浴室觀賞主人刷牙，可能因此習得刷牙技能。就在飼主驚訝Harumaki會自己刷牙的同時，驚覺另一個崩潰的事實--牠是用飼主的牙刷！飼主表示，這是他第一次看到Harumaki刷牙，當下比起讚嘆「哇真厲害！」，他更在意那是自己的牙刷，等於是人貓共用一支牙刷的意思。

飼主說有給Harumaki買貓專用的牙刷，但牠很討厭刷牙，只能在替牠清潔眼睛時，順便用棉花沾濕擦拭一下牙齒。有想過把貓專用牙刷立起來看牠會不會用，但Harumaki似乎偏好人類用的大尺寸牙刷。

這支影片引起網友熱烈討論，有人提醒人類牙膏裡的木糖醇不利於貓的健康，於是飼主就在牙刷上加個套子，使得Harumaki日後只能盯著牙刷乾瞪眼了。