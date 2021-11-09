寵物知識+／貓咪的項圈要怎麼選？獸醫指這一種最NG

有些飼主喜歡給寵物貓的脖子掛上項圈，上面附有可愛的裝飾品，增添貓咪的萌度。除了美觀以外，也得考量安全性和舒適度等問題。

給貓咪掛項圈有什麼好處？

有些人會給貓咪掛著「名牌」，上面註記聯絡資訊，以防牠自行逃脫、發生災害導致失散時，能夠提高找回來的機會。不過項圈可能鬆脫，植入晶片還是最為實際的方式。

另外有些飼主會給貓咪掛鈴鐺，由於貓的腳步聲很輕，有鈴鐺的聲響要找牠在哪裡會比較容易，也比較不會因為沒注意到牠們的存在而踩到。不過有些貓無法接受鈴鐺的聲響，能不能掛還是因貓而異。

要選擇怎樣的項圈？

由於貓咪喜歡到處亂鑽也喜歡跳上跳下，在移動過程中項圈很可能勾到東西，導致勒住脖子，所以最好選擇能夠快速解開的項圈（例如有附安全扣的類型），遇到危險能盡快鬆開項圈替牠解圍。

怎樣是NG的項圈？

獸醫表示，最好不要用動物皮製項圈，因為上面有野獸的氣味會讓貓咪想啃咬，一旦被啃壞很可能把它吃掉，這時就不妙了。

獸醫還提醒，有些貓咪不習慣戴項圈，很可能會啃食吃掉上面的小裝飾品，所以第一次給貓戴項圈時必須密切觀察牠的情況；另外也不要附細長狀的裝飾物，這是貓咪喜愛的形狀，也可能會被牠在玩耍中吞下肚。